Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran: ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı

İran: ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı

11:2630/05/2026, samedi
DHA
Sonraki haber
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve iki ülke arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonuna ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve iki ülke arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü bildirdi. İran'ın müzakerelerdeki mevcut odağının 'savaşı sona erdirmek' olduğunu yineleyen Bekayi, şu aşamada İran'ın uranyum zenginleştirmesi veya zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin detayların görüşülmediğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimaline ilişkin de konuşan Bekayi, boğazın gelecekteki yönetiminin sadece İran ve Umman'ı ilgilendiren bir konu olduğunu dile getirdi.



#i̇ran
#abd
#amerika birleşik devletleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altına Ateşkes Dopingi! ABD-İran Anlaşma Sinyali Piyasayı Salladı: Gram ve Çeyrek Altın Yükselişe Geçti!