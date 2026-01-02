Yeni Şafak
İran'dan ABD'ye rest: "İran'ın güvenliğini tehdit eden her müdahaleci el kesilecektir"

İran'dan ABD'ye rest: "İran'ın güvenliğini tehdit eden her müdahaleci el kesilecektir"

16:462/01/2026, Cuma
AA
İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'da protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceği" yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "İran'ın güvenliğini tehdit etmeye kalkan her müdahaleci el, pişman edici bir yanıtla kesilecektir." dedi.

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın ülkedeki protestolar hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi. Şemhani, "İran halkı, Amerikalıların Irak'tan Afganistan'a, Gazze'ye kadar sözde kurtarma girişimlerini iyi bilmektedir." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, İran'ın ulusal güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Şemhani, "İran'ın güvenliğini tehdit etmeye kalkan her müdahaleci el, pişman edici bir yanıtla kesilecektir." ifadelerine yer verdi.

Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu. Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı.

Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.



