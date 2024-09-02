İşbirlikçi Biden Netanyahu'ya sahip çıktı

Gazze'de 11 aydır, Hamas ve diğer direniş grupları tarafından alıkoyulan İsrailli esirleri "kurtarmak!" için katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, hedef gözetmeden yaptığı bombardımanlarla esirleri de öldürmeye devam ediyor. İsrail ordusu, dün Gazze'de ikisi kadın dördü erkek altı esirin daha cesedine ulaştı. Esirlerin ölmesi, İsrail iç kamuoyunu ve hükümet içindeki yetkilileri, ateşkes müzakerelerini Gazze'den çekilmeme ısrarı yüzünden çıkmaza sokan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı öfkelendirdi. Netanyahu'nun en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden ise bulunan esirler arasında bir ABD vatandaşının da olduğunu bildirdi. Biden, ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girmesinden ve esirlerin ölmesinden Netanyahu yerine Hamas'ı sorumlu tuttu.

NETANYAHU'YA PHİLADELPHİA ÖFKESİ

Katar ve Mısır'da 15 Ağustos'tan beri süren ateşkes ve esir takası müzakereleri, Netanyahu'nun Gazze'deki Philadelphia ve Natasarim koridorlarından çekilmeme yönündeki ısrarı nedeniyle sonuca ulaşamadı. Başta İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant olmak üzere, üst düzey güvenlik yetkililerinin söz konusu koridorlarda kalmanın anlamsızlığını dile getirmesine rağmen Netanyahu, İsrail ordusunun bu koridorlarda kalmasını istiyor. Gazze'de esirin daha cesedine ulaşılmasının ardından Gallant'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Dış İstihbarat Teşkilatı (Mossad) Başkanı David Barnea ve muhalefet lideri Yair Lapid, esirlerin ölmesindense iki koridorun boşaltılarak takas anlaşmasının imzalanması gerektiğini söyledi. Herzog, Gallant ve Barnea, dün peş peşe yaptıkları açıklamalarda, İsrail'in güvenliğini sağlaması için iki koridorda kalmaya ihtiyacı olmadığını ancak esir takası anlaşmasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

ESİRLERİ GÖZDEN ÇIKARDI

İsrail medyasına toplantıdan sızan kayıtlara yer verilen haberlerde ise Gallant'ın, Gazze'deki esirlerin akıbetine tek başına siyasi kanadın karar vermeyeceğini ve iki koridordan çekilmek gerektiğini Netanyahu'ya bildirdi. Buna karşılık ise Netanyahu, "Esirlerin hayatına mâl olsa da iki koridorda kalacaklarını" söyledi. İsrail basını Netanyahu'nun bu tavrını esirlerden vazgeçmek şeklinde nitelendirdi.

AİLELERLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

İsrail ordusunu Gazze'den çekmemekte ısrar eden Netanyahu, hükümetin üst düzey isimlerinin yanı sıra muhalefet ve esir ailelerinin öfkesinin de hedefi oldu. İsrail'de yayın yapan kanal 12'ye göre bazı esir aileleri, Gazze'de altı esirin daha cesedine ulaşılmasının ardından Netanyahu'nun görüşme talebini reddetti. Başbakanın bütün esirlerden vazgeçtiğini belirten aileler, ateşkes ve takas anlaşması imzalanana kadar protesto eylemlerini aralıksız sürdürme çağrısı yaptı. Muhalefet de Netanyahu'yu "Siyasi istikbali için esirleri feda etmekle" suçlayarak hükümet düşene kadar grev ve eylemleri sürdüreceğini ilan etti.

ÖLÜM HÜKÜMETİNE KARŞI BÜYÜK GREV

Muhalefet lideri Yair Lapid, iktidardaki koalisyon hükümetini "Ölüm Hükümeti" şeklinde tanımlayarak bütün sendikaları ve yerel yönetimleri hükümeti düşürmek için ekonomiyi felç etmeye davet etmesinin ardından ülkenin en büyük sendikası Histadrut yarından itibaren grev kararı aldı. Netanyahu'nun en büyük rakibi eski Savunma Bakanı Benny Gantz da, hükümetin siyasi kazançlar için anlaşmayı ötelediğini belirtti. Gantz, "Kuzeydeki (Lübnan sınırı) şehirler boşalıyor, esirler ölüyor ve İsrail toplumu çöküyor. Artık bu başarısız hükümeti yıkmanın zamanı geldi" diye konuştu. Muhalefetin grev çağrısının ardından İsrail'in en büyük işçi sendikaları, greve katılacaklarını ilan etti. İsrael Today Gazetesi de başkent Tel Aviv'de bulunan David Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm işçilerin de greve desteklediği ve bugün greve katılmak üzere havalimanındaki bütün uçuşları iptal edeceği aktarıldı. Hükümet grevden büyük endişe duyarken aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, genel grev çağrısına katılanların maaşlarının kesileceği tehdidinde bulunarak işçileri işe gitmeye çağırdı.

HEDEF ŞAŞIRTTI

ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail halkının Netanyahu'ya tepkisini görmezden gelerek cesedi bulunan ABD vatandaşından dolayı Hamas'ı hedef aldı. Biden, "Hamas'ın bu acımasız teröristleri tarafından öldürülen rehinelerden birinin Hersh Goldberg-Polin adında bir Amerikan vatandaşı olduğunu teyit ettik. Hamas liderleri bu suçların bedelini ödeyecek" dedi. Biden'ın açıklamalarına katılan Netanyahu da, "Esirler, Hamas'ın anlaşmayı reddetmesi nedeniyle ölüyor" dedi. Buna karşılık Yedioth Ahronoth'a konuşan İsrailli güvenlik yetkilileri, Gazze'de ölen ve cesetlerine ulaşılan altı esirden dördünün Katar ve Mısır'da süren müzakerelerde ilk aşamada serbest bırakılması konusunda uzlaşı sağlanan kişilerden olduğunu aktardı. Yetkililer, Hamas'ın bu esirleri serbest bırakacağını ancak anlaşmanın olmaması nedeniyle esirlerin öldüğünü kaydetti.

HAMAS'TAN SERT CEVAP

Hamas Hareketi, esirlerin ölümünden sorumlu tutulmasına sert tepki göstererek, "Dini ve ahlaki değerlerimizin emriyle bizler esirlerin hayatını korumaya her zaman özen gösterdik. Esirlerin ölmesinden bütün uluslararası savaş kanunlarını hiçe sayan işgalci İsrail ordusu sorumludur" ifadelerini kullandı. Açıklamada, Biden'ın ölen esirler için duyduğu üzüntüyü dile getirdiği açıklamalarına da vurgu yapılarak, "Esirlerin ölümünden bizi sorumlu tutan ve onlar için gözyaşı döktüğünü söyleyen ABD Başkanı, İsrail'in aylardır kadın, çocuk, genç ve yaşlı demeden onun gönderdiği silahlarla katlettiği Filistinliler için hiçbir zaman bu hissiyatları beslemedi" ifadeleri yer aldı.

TEL AVİV AYAKTA

İsrail'de dün akşam havanın kararmasıyla üç yüz binden fazla kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protesto için meydanlara çıktı. İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıyıp slogan attı.







