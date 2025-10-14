Yeni Şafak
İsrail anlaşmaya uymuyor: Direnişin sembolü Dr. Ebu Safiyye serbest bırakılmadı

18:4614/10/2025, Salı
AA
İsrail tankları üzerine yürüyen Dr. Ebu Safiyye
İsrail tankları üzerine yürüyen Dr. Ebu Safiyye

Gazze'de yer alan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye, ateşkes anlaşmasında serbest bırakılma kararına rağmen İsrail tarafından hala alıkonuluyor. Sağlığının ve manevi gücünün iyi durumda olduğu belirtilen Safiyye hakkında, ABD basınında, "İsrail serbest bırakmayı reddediyor" haberleri yer almıştı.

Ebu Safiyye'nin ailesi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli doktorun serbest bırakılma sürecine ilişkin bilgi verildi.

Ebu Safiyye'nin ailesi, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasında, Filistinli doktor Ebu Safiyye'nin "serbest bırakılması onaylananlar listesinde olmasına rağmen henüz özgürlüğüne kavuşamadığını" ifade etti.

"Sağlığı ve manevi gücü iyi"

İsrail cezaevinde bulunarak serbest bırakılan Filistinlilerden "rahatlayıcı haberler" aldıklarını aktaran aile, Ebu Safiyye'nin "sağlığının ve manevi gücünün iyi durumda olduğunu" kaydetti.

Aile, Ebu Safiyye'nin "serbest bırakılmasına dair detayların doğrulanmadığı" bilgisini verirken, "doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaktan kaçınılmasını" istedi.

ABD basını: İsrail serbest bırakmayı reddediyor

CNN'nin bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail'in, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye ve Ebu Yusuf Neccar Hastanesi Müdürü ve Gazze'deki sahra hastanelerinin yönetiminden sorumlu doktor Mervan el-Hams'ı esir takasında serbest bırakmayı reddettiği kaydedilmişti.

Ebu Safiyye kimdir?

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne saldırarak hastane başhekimi Dr. Husam Ebu Safiyye'yi ve ekibini esir aldı. Dr. Ebu Safiyye, tehditlere rağmen hastaneyi terk etmeyi reddetmiş ve oğlunu kaybetmesine rağmen görevine devam etmişti.

Saldırılar sırasında hastane ağır hasar gördü, hareket edemeyen hastalar ve görevi başındaki sağlık personeli bombalı saldırıda can verdi.

Gazze'de ameliyatların yapılabildiği son büyük hastane işlevsiz hale getirildi.



#Ebu Safiyye
#Kemal Advan Hastanesi
#İsrail
#Gazze
