İsrail basını duyurdu: Lübnan ile İsrail arasındaki doğrudan müzakerelerin tarihi ve yeri netleşti

21:4010/04/2026, الجمعة
AA
ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin ilk turunun salı günü Washington’da yapılacağı öne sürüldü. İsrail basınının yayımladığı haberde, görüşmelerde tarafların büyükelçiler düzeyinde temsil edileceği belirtilirken, henüz İsrail ve Lübnan’dan resmi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

The Times of Israel gazetesinin ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, müzakerelerde ABD'yi Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan’ı ise Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad'ın temsil edeceği bildirildi.

Gazeteye konuşan yetkili, müzakereye katılacak söz konusu üç yetkili ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mike Needham arasında bugün müzakerelere ilişkin bir telefon görüşmesi yapılacağını kaydetti.

İsrail ve Lübnan’dan salı günü yapılacağı belirtilen doğrudan müzakerelerin ilk turuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini, ancak ateşkes olmayacağını ifade etmişti.

