İsrail basınından dikkat çeken analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında Tel Aviv’in eli kolu bağlı

16:346/01/2026, Salı
İsrail medyası Jerusalem Post, Türkiye’nin bölgedeki yükselişinin İsrail açısından yeni bir denge oluşturduğunu belirtti. Haberde, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaklaşımının İsrail’in ABD nezdindeki manevra gücünü azalttığı kaydedildi.

İsrail'in önde gelen yayın organlarından Jerusalem Post'ta yer alan çarpıcı bir analiz, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin bölgesel gücü karşısında yaşadığı çaresizliği gözler önüne serdi.


Gazeteye konuşan üst düzey kaynaklar, İsrail'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki projelerde yer almasını engelleme şansını tamamen yitirmek üzere olduğunu itiraf etti.


TEL AVİV'İN SEÇENEKLERİ TÜKENDİ!

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Suriye'de hem de Gazze'deki geçici polis gücünde Türkiye'nin etkinliğini artırma kararlılığında olduğu belirtildi. İsrail'in bugüne kadar Türkiye'nin Gazze'deki varlığını engellemeye çalıştığı ancak artık Kudüs'teki seçeneklerin tükendiği ifade edildi.


Konuya yakın bir kaynak, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump nezdinde Erdoğan aleyhine yapabileceği hamlelerin sınırına ulaştığını belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Başkan Erdoğan konusunda Trump'a 'hayır' diyebileceği zamanların bir sınırı var. Trump'ın Erdoğan'a ne kadar düşkün olduğunu herkes biliyor. İsrail, Gazze'deki Türk güçlerine bir kez 'hayır' dedikten sonra geriye kaç tane daha 'hayır' deme hakkının kaldığı büyük bir soru işareti."

TÜRKİYE'NİN OLMADIĞI BİR MEKANİZMA FİLİSTİN HALKININ GÜVENİNİ KAZANAMAZ

Analizde, Paris'teki kritik görüşmeler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki rolünün de ele alındığı hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bloomberg'e verdiği röportajda dile getirdiği "Türkiye'nin olmadığı bir mekanizmanın Filistin halkının güvenini kazanması zordur" sözlerine de geniş yer verildi.


PARİS'TE KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan haberde, Ekim ayından bu yana ilk kez üst düzey İsrailli ve Suriyeli yetkililerin ABD himayesinde Paris'te bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı. Ancak İsrailli yetkililer, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'nın İsrail'in geri çekilmesi ve Dürzi toplumuyla ilgili yeni taleplerde bulunması nedeniyle görüşmelerden önemli bir sonuç beklemiyor.


İRAN'DAKİ SON DURUMA DEĞİNİLDİ

Haberin son bölümünde İran'daki protestolara da değinildi. İsrail ve ABD istihbarat birimlerinin, İran'daki gösterilerin rejimin düşmesine yol açıp açmayacağını anlamak için birkaç güne ihtiyaç duyduğu belirtildi. Batılı bir diplomat gazeteye verdiği demeçte, rejim içinde henüz tam bir panik havası olmadığını söylerken, Trump'ın İran yönetimine yönelik "Protestocuları öldürürlerse ABD tarafından çok sert vurulurlar" uyarısı da hatırlatıldı.

