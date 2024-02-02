Savaş suçlusu siciline her geçen gün bir yeni suç ekleyen soykırım sanığı İsrail, Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda tutukladığı Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor. El Cezire tarafından yayınlanan görüntülerde Kalandiya köyüne baskın düzenleyen İsrail askerleri, tutukladığı Filistinlilerin ellerini kelepçeleyip gözlerini bağladı. Daha sonra tutukladığı kişilere kendi miğferlerinden giydiren İsrail askerleri, bu kişileri canlı kalkan olarak kullanarak baskınlara devam etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğü uyarınca, 'belirli noktaları, alanları veya askeri güçleri askeri operasyonlardan muaf kılmak için sivil veya başka bir korunan kişinin varlığından yararlanmak', bir savaş suçu teşkil ediyor. Cenevre Sözleşmesi Ek 1. protokolünün 50. maddesinde sivillerin savaşın tehlikelerinden korunması gerektiği vurgulanıyor.