İran destekli Şii milisler İsrail'in Hayfa Limanı'na saldırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yaklaşık 4 aydır saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin geleceğiyle ilgili çok aşamalı ve uzun vadeli bir plan taslağı üzerinde çalıştığı ve bu taslağı ABD ile de paylaştığı belirtildi.