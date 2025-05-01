İsrail ordusu Batı Şeria'da bir askerinin yaralandığı beldenin tüm girişlerini kapattı

İsrail ordusu, bir askerinin ağır yaralandığı işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinin tüm girişlerini kapattı.





Görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusuna ait buldozerler, Beyta beldesinin tüm girişlerini toprak bariyerlerle kapattı. Bölge sakinlerinin beldeye giriş çıkışını engelleyen İsrail ordusu, Beyta'yı çevresinden ayırarak izole etti.





İsrail ordusuna ait birlikler beldenin çevresinde konuşlanırken, diğer birliklerin de Beyta'ya yönelik baskını sürdürüyor. İsrail askerleri beldedeki çeşitli mahallelerde arama yapıyor.

Ayrıca İsrail ordusu, Beyta'nın yakınındaki Udla beldesinin bazı girişlerini de kapattı. İsrail ordusu, dün baskın yaptığı Beyta beldesinde bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerinin ağır yaralandığını duyurmuştu.





İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.





Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 958 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.







