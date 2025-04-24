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İşgalciden Cenin’e demir bariyer

İşgalciden Cenin’e demir bariyer

04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cenin şehri ve kamplarını hedef alan saldırılarda 39 Filistinli hayatını kaybetti.
Cenin şehri ve kamplarını hedef alan saldırılarda 39 Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan ve üç aydır yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı girişine demir bariyerler yerleştirdiği ortaya çıktı. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, Siyonist İsrail ordusuna ait askeri araçlar bölgeye girdi. Cenin Mülteci Kampı'nın batı girişine demir bariyerler yerleştiren işgalci güçleri, bölgeyi yıkma girişimlerine başladığı aktarıldı. İsrail güçleri ayrıca bölge sakinlerine karşı da göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı belirtildi. Terör devleti İsrail ordusu, 21 Ocak’ta Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin şehri ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı. Söz konusu saldırılar da birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildiği bildirilmişti. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında ise halen işgalini sürdürmeyi devam ediyor. Bu süre içerisinde İsrail'in Cenin şehri ve kamplarını hedef alan saldırılarında 39 Filistinli öldürüldü.


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