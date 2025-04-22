Batı Şeria'da yeni tehcirler

Batı Şeria’nın birçok bölgesinde 21 Ocak’tan beri Filistinlilere yönelik saldırı yürüten işgalci İsrail ordusu, tehcir, tutuklama ve yıkım faaliyetlerini sürdürüyor. Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin'de başlayan ve 91 gündür süren saldırılar, Nablus, El-Halil ve Eriha’da da devam ediyor. Saldırıların başlangıç noktası olan Cenin Kampı ve Cenin kentinde ise İsrail ordusunun sebep olduğu yıkımın faturasının 300 milyon doları bulduğu bildirildi. İsrail ordusu ayrıca, Tulkerim Kampı ve Nur Şems Kampı’nda bugüne kadar 4 binden fazla Filistinliyi tehcir etti.





10 AİLE DAHA YERİNDEN EDİLDİ

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Tulkerim Kampı’ndaki saldırılarını sürdüren işgalci İsrail ordusu, kamptaki ana yolları tahrip ederek Filistinlilere ait çok sayıda iş yerini zorla kapattı. Söz konusu kaynaklar, Nur Şems Kampı’nda da işgal güçlerinin Cebel el-Nasr bölgesine baskınlar düzenlediğini ve 10 aileyi daha evlerini terk etmeye zorladığını aktardı. Bölgede üç ay önce başlayan saldırı ve baskınlarda, Filistinli resmi rakamların verdiği bilgiye göre, işgal güçleri tarafından evlerinden edilen Filistinlilerin sayısı 4 bini aştı. Bununla birlikte işgal kuvvetleri, saldırıların başından beri bölgede biri çocuk, ikisi kadın olmak üzere 13 sivili katlederken yüzlerce Filistinliyi de gözaltına aldı.





NABLUS VE El-HALİL’E ÇİFTE BASKIN

Batı Şeria’nın kuzeyindeki saldırılarında binlerce Filistinliyi tehcir eden İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, bölgenin güneyindeki Nablus ve El-Halil’in yanı sıra Ramallah’ta da baskınlar düzenliyor. Nablus’ta kentin birçok noktasında Filistinlilerin dükkan açmasına izin vermeyen İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, El-Halil’e bağlı İzna köyünün doğu ve batı girişlerinde Filistinlilere ateş açarak köyde teftişler yaptı. İşgal güçlerinin, İzna köyünde çok sayıda Filistinli esnafı dükkan kapatmaya zorladı. Ayrıca, Kudüs’te 114 istilacı Yahudi, İsrail kuvvetlerinin koruması altında baskın düzenlemeye devam etti.





BAKANLARDAN İLHAK ÇAĞRISI

Öte yandan, Batı Şeria'daki tehcir hamlesini sürdüren İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, bölgenin ilhakı çağrısını yineledi. İsrail Yayın Kurulu’nda (KAN) yer alan habere göre Katz, Filistin topraklarını gasbederek kurulan yerleşimlerin İsrail için savunma hattı anlamına geldiğini öne sürerek Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları devam ettirecekleri tehdidinde bulundu.





Cenin'de zarar 300 milyon dolar

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki ilk hedefi Cenin'de, Belediyenin bölgedeki yıkıma ilişkin tahminlerine göre, İsrail ordusunun saldırıları yüzünden kentte ve kampında 300 milyon dolardan fazla bir maddi zarar oluştu. Cenin Belediyesi Basın Ofisi tarafından yayınlanan rapora göre, 21 Ocak’tan beri Cenin kenti ve kampında 600’den fazla evi yıkan İsrail ordusu, 22 bin Filistinliyi yerlerinden etti. Bunlardan 6 bini Cenin kenti içinde akrabalarına sığınırken 3 bin 200’ü Arap-Amerikan Üniversitesi Kampüsü’ne sığındı. 4 bin 181 Filistinli de Cenin yakınlarındaki Burkin köyüne sığındı.



