İsrail'den pişkin itiraf: Evet yardım almaya gelenleri öldürdük

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusu Güney Komutanlığı üst düzey yetkilisinin, Gazze Şeridi'nde sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen Filistinlilere topçu ateşi açıldığını kabul ettiğini kaydetti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, yardım dağıtım merkezleri ve insanların Birleşmiş Milletler’in (BM) yardım TIR'larını beklediği alanlarda 27 Mayıs’tan bu yana 580 kişi yaşamını yitirdi, 4 bini aşkın kişi yaralandı. Gazete, geçen günlerde Gazze'deki sözde insani yardım noktasında Filistinlilere ateş açan İsrailli subay ve askerlerin itiraflarına yer vererek İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere farklı silahlarla doğrudan ateş açıldığını ifşa etti. Gazeteye konuşan İsrail askerleri, Tel Aviv'in yardım dağıtım alanlarında neler olup bittiğine ilişkin görüntülerin yayılmasını engellediğini, sivillere doğrudan saldırılar gerçekleştirdiğini açıklamıştı. İddiaları başta yalanlayan terör devleti, dün gazeteye yaptığı açıklamada, savaş suçu işlendiğini itiraf etti. ABD ise, vahşetin açığa çıkmasına rağmen İsrail’e yardımları sürdüreceğini duyurdu.





30-40 KİŞİYMİŞ!

Haaretz, "İsrail Ordusu Güney Komutanlığı'nın yardım bekleyen Filistinlilere topçu ateşi açarak ölüm ve yaralanmalara neden olduğunu kabul ettiğini" yazdı. Gazeteye konuşan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkilileri, sivillerin hedef alındığı en ciddi olayda 30 ila 40 kişinin hedef alındığını, bazılarının öldüğünü, bazılarının da çeşitli derecelerde yaralandığını doğruladı.





RASTGELE TOPÇU ATEŞİ

Güney Komutanlığındaki üst düzey subay, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillerin "rastgele" topçu ateşi sonucu öldürüldüğü bazı olaylar olduğunu, düzeni sağlamak bahanesiyle ateş açıldığını fakat ordunun şu anda "bu sorunu çözmeye çalıştığını" savundu. Bölgenin kaos içinde olduğunu ifade eden işgalci yetkili, halkı kontrol etmek için aşırı yöntemlerin kullanılmış olabileceğini ifade ederek kendilerini savundu.





ABD SOYKIRIMCIYA DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce ise İsrail’i desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. İsrail ordusunun yardım dağıtım merkezlerinde sivillere zarar verdiklerini kabul etmesine rağmen, ABD’nin Gazze İnsani Yardım Vakfı’na desteğini kesip kesmeyeceği sorusuna Bruce, "Buna cevabımız kesinlikle hayır" yanıtını verdi. Bruce, İsrail ordusunun söz konusu olaylara ilişkin soruşturma yürüteceklerini açıkladıklarını belirterek, mevcut durumdan Hamas'ın sorumlu olduğunu iddia etti.





SORUŞTURMALARI TAKİP EDECEKMİŞ

Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın 4 farklı yardım dağıtım merkezinden yaklaşık 51 milyon öğün dağıtım yaptığını kaydeden Bruce, bunun kolay olmadığını ve sahada girişimin başarısız olması için çaba sarf eden gruplar olduğunu savundu. Bruce, can kaybını üzüntüyle karşıladıklarını, ateşkes için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. İsrail'le yürütülen görüşmeler konusunda detay vermeyeceğini aktaran Bruce, "ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi daha bir hafta önce Orta Doğu'yu tamamen değiştirdi. Daha yapacak çok işimiz var" değerlendirmesinde bulundu. Bruce, İsrail'in doğru adımı atarak soruşturma başlattığını, kendilerinin de soruşturma sonuçlarını takip edeceklerini bildirdi.





YENİ BOMBALAR YOLDA

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 510 milyon dolarlık mühimmat güdüm paketi ve ilgili destek ekipmanlarının satışı için onay verdi. ABD Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansı (DSCA) tarafından İsrail'e 510 milyon dolarlık mühimmat güdüm paketi ve ilgili destek ekipmanlarının satışının onayına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, DSCA'nın onayı ABD Kongre’sine ilettiği bildirildi. İsrail tarafından talep edilen ve toplam değeri 510 milyon dolar olan satış kapsamında, BLU-109 bombaları için 3 bin 845 adet KMU-558B/B ve MK 82 bombaları için 3 bin 280 adet KMU-572 F/B Ortak Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yer aldığı kaydedildi.



