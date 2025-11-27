İsrailli bakanlar arasında '7 Ekim' tartışması: Yetki sınırını aştı

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Savunma Bakanı Yisrael Katz arasında "İsrail ordusunun 7 Ekim'deki başarısızlığına" ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yaşanan tartışmaya dahil oldu ve Zamir'in Katz'ı eleştirirerek "yetki sınırını aştığını" savundu.

Zamir'in, kurduğu heyetin hazırladığı 7 Ekim soruşturmasının Savunma Bakanlığı Denetçisi tarafından yeniden değerlendirilmesi ve İsrail ordusundaki atamaların bu değerlendirme sonucuna kadar dondurulması talimatı veren Katz'la arasındaki tartışmanın boyutu giderek büyüyor.

Bu tartışmaya Maliye Bakanı da dahil oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Smotrich konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zamir yetki sınırını aştı. Demokratik bir devlette askeri üniforma giyen birinin siyasilere alenen saldırması yasaktır. Genelkurmay Başkanı'nın kamuoyuna açıklama yapması ve bir bakana saldırması kabul edilemez.

Genelkurmay Başkanı haksızlığa uğradığını düşünse bile sorunu özelde çözmelidir. Demokrasinin kuralları ve temelleri vardır. Genelkurmay Başkanı'na yasak olan ve bakana izin verilen şeyler vardır. Çünkü bakan siyaseti temsil etmektedir."





Katz-Zamir tartışması

İsrail ordusunun 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin soruşturma yürütmek için bir heyet atayan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, heyetin raporu doğrultusunda 23 Kasım'da Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sırasında başarısızlık gösterdikleri gerekçesiyle bazı komutanları istifa etmiş olmalarına rağmen görevden almıştı.

Zamir, mevcut istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına da 7 Ekim'deki başarısızlıkları nedeniyle kınama cezası verilmesi kararı almıştı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Zamir'in adımına karşı, 24 Kasım'da, 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasını inceleyen bağımsız heyetin kararlarının gözden geçirilmesi kararı alarak Savunma Bakanlığı Denetçisi Yair Volansky'i görevlendirmişti.

Ayrıca Katz, Volansky'nin sunacağı yeni rapora kadar İsrail ordusundaki atamaları dondurma kararı da almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da kamuoyu önünde şiddetli bir tartışmaya tutuşan Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir'i açıklama almak için çağırmıştı.







