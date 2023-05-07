İstihbarat raporları Berlin’in ikiyüzlü tutumunu gün yüzüne çıkardı: Almanya Türkiye’ye yalan söyledi

Çetin’e AB’nin Türkiye’yi yanlarında görmek istediğini belirten Klinkel, yerine getirmesi gereken koşullar olmasına karşın tam üyelik için Türkiye’ye her konuda destek verme vaadinde bulundu. Ancak bundan üç gün sonra Kohl, Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland ile görüştü ve Türkiye’nin üyeliğine karşı olduklarını belirtti. “Biz buna karşıyız” diyen Kohl, Norveçli mevkidaşına Türkiye’nin “başka bir boyuta” ait olduğunu ve bu nedenle asla üye olamayacağını ifade etti. Ardından 5 Kasım 1992’de Almanya’nın Bonn kentinde Kohl, dönemin Polonya Başbakanı Hanna Suchocka’ya bir araya geldi. Görüşmede Kohl, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin Almanya açısından “akıl almaz” olduğunu vurguladı. Aynı zamanda CDU partisinin lideri olan Kohl, parti içerisinde Türkiye ile alay ederek, “Coğrayfa dersinde Anadolu’nun Avrupa’da olduğu geçmiyordu” dedi. Türkiye’ye tam üyelik için “PKK ile mücadelene son ver, GKRY’i tanı, Demirtaş ve Kavala’yı serbest bırak” benzeri, Türkiye Milli güvenliğini etkileyecek şartlar sunan AB’nin iki yüzlü tutumu bir kez daha tescillenmiş oldu.