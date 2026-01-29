İsveç'te cezai ehliyet yaşı 13'e iniyor

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, yaptığı açıklamada, bu teklifin "cinayet, cinayete teşebbüs, nitelikli saldırı ve nitelikli tecavüz gibi en ağır suçları" kapsayacağını duyurdu. Yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye göre, söz konusu suçları işleyen bazı failler, öngörülen düzenlemeyle birlikte hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.