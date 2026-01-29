Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İsveç'te cezai ehliyet yaşı 13'e iniyor

İsveç'te cezai ehliyet yaşı 13'e iniyor

04:0029/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İsveç'te hükümet çocukların suç çeteleri tarafından istismar edilmesinin artması nedeniyle ağır suçlarda cezai ehliyet yaşını 15'ten 13'e düşürmeyi planlıyor.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, yaptığı açıklamada, bu teklifin "cinayet, cinayete teşebbüs, nitelikli saldırı ve nitelikli tecavüz gibi en ağır suçları" kapsayacağını duyurdu. Yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye göre, söz konusu suçları işleyen bazı failler, öngörülen düzenlemeyle birlikte hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.



#isveç
#ehliyet
#avrupa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FCSB Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? FCSB Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu mücadele