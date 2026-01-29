İsveç'te cezai ehliyet yaşı 13'e iniyor

Arşiv.
İsveç'te hükümet çocukların suç çeteleri tarafından istismar edilmesinin artması nedeniyle ağır suçlarda cezai ehliyet yaşını 15'ten 13'e düşürmeyi planlıyor.
İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, yaptığı açıklamada, bu teklifin "cinayet, cinayete teşebbüs, nitelikli saldırı ve nitelikli tecavüz gibi en ağır suçları" kapsayacağını duyurdu. Yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye göre, söz konusu suçları işleyen bazı failler, öngörülen düzenlemeyle birlikte hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.
#isveç
#ehliyet
#avrupa