Trump’ın 'Dolar' açıklamaları piyasayı sarstı: Dolar kurunu yoyo gibi hareket ettirebilirdim

28/01/2026, mercredi
G: 28/01/2026, mercredi
Trump’ın sözlerinin ardından dolarda yaşanan düşüş, yatırımcıları yeniden güvenli limanlara yöneltti.
Trump’ın sözlerinin ardından dolarda yaşanan düşüş, yatırımcıları yeniden güvenli limanlara yöneltti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD dolarının çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, doların "harika" durumda olduğunu ifade etti. Trump’ın açıklamalarının ardından ABD doları, son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa'da basın mensuplarına, ABD dolarının değerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dolardaki değer kaybına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, doların fazla değer kaybettiğini düşünmediğini söyledi.

"Harika durumda"

Trump,
"Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Hayır, dolar harika gidiyor"
dedi.

Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini dile getiren Trump, bunun adil olmadığını, onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabetin zorlaştığını ifade etti.

Trump'ın 'Dolar' açıklamaları piyasayı sarstı: Dolar kurunu yoyo gibi hareket ettirebilirdim
28 janvier, mercredi

"Doları yoyo gibi oynatabilirdim"

Trump, doların kendi seviyesini bulmaya çalıştığını, bunun adil olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump,
"(Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim"
diye konuştu.

Piyasa ters köşe yaptı

Trump'ın açıklamaları sonrası ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 95,6'ya kadar inerek 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi de 1,20 seviyesine kadar çıkarak 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.



