Dünya James Jeffrey Egedeki sorunda Türkiye haklı
AVRUPA

James Jeffrey: Ege'deki sorunda Türkiye haklı

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin, "Yaklaşık 40 yıldır Ege'deki gelişmeleri takip ediyorum, Türkiye daha haklı bir konumda" dedi.

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James Jeffrey: Egedeki sorunda Türkiye haklı
​ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi James Jeffrey

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Haber'e konuşan Jeffrey, Türkiye'nin haklı bir konumda olduğunu vurgulayarak, "Yunanistan’ın 12 mil iddiası Türkiye’yi kendi sahasına kilitliyor" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'DAKİ ABD VARLIĞI BİLİNENİN AKSİNE AZALDI"

ABD'nin Yunanistan'daki 'yoğunlaşmasının' kafa yormaya değer bir gelişme olmadığını söyleyen Jeffrey, "Ben 1980'lerin sonlarına doğru Yunanistan Ofisi görevlisiyken Yunanistan'da daha çok askeri üs vardı ve o zamanki miktar hala aşılmadı, aksine azaldı." dedi.

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"EGE'Yİ 40 YILDIR TAKİP EDİYORUM, TÜRKİYE HAKLI"

Sözlerinin devamında iki ülke arasında yaşanan gerilimde Türkiye'nin haklı olduğunu vurgulayan Jeffrey, "Ege'ye gelecek olursak bu bölgeyi 40 yıldır takip ediyorum. Ege'deki sorunlarda Türkiye daha haklı bir konumda. Adaların silahlandırılması konusunda 1914'ten Lozan'a kadar 1948 Paris Antlaşması'ndan, Yunanistan'ın 6 mil denizler için 10 mil hava sahası iddialarına kadar birçok konuda evet, Türkiye haklı." diye konuştu.

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