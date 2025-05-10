Japonya'da valizlerde koruma altındaki binlerce yengeç bulundu: 3 Çinli gözaltında

Kyodo News'in polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu 3 Çinlinin kaldıkları otelin personelinden valizlerini geçici olarak muhafaza etmelerini istediği ancak valizlerden gelen "hışırtı" seslerinin şüphe uyandırdığı, bunun üzerine otel yönetiminin durumu yetkililere bildirdiği aktarıldı.

Yapılan incelemede, altı valizin içinde toplam ağırlığı yaklaşık 160 kilogramı bulan binlerce keşiş yengeci tespit edildi.

Bu kapsamda Liao Zhibin, Song Zhenhao ve Guo Jiawei isimli şüpheliler, çarşamba günü konakladıkları otelde, doğal yaşamı koruma yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Söz konusu yengeçlerin, Japonya'da kültürel ve bilimsel değerler kapsamında "doğal anıt" statüsünde korunan bir türe ait olduğu belirtildi. Bu türler, Japon yasaları kapsamında izinsiz olarak toplanamıyor, taşınamıyor ya da bulundurulamıyor.

Her bir yengecin piyasa değerinin 137 ABD dolarına kadar çıkabildiği ifade ediliyor.