Kahire'de kiralık araç kalmadı

Cezayir ve Tunus’tan çıkarak dün Libya’ya giren aktivist konvoyunun ülkeye girişinden Kahire’ye kadar sorun olmayacağı öğrenilirken, devamındaki Gazze’ye sınır El-Ariş kenti Kahire’ye 4,5 saat uzaklıkta. Konvoyla ulaştırılacak yardımların Birleşmiş Milletler (BM) aracılığı ile sınır kapısında içeriye alınabileceği de değerlendiriliyor. Konvoy başkent Kahire’de de halk tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Konvoya dahil olmak için bazı Mısırlılar araç kiralama firmalarına başvurmaya başladı. Ülkede son halfalarda özellikle araç kiralamada çok ciddi oranda bir artış yaşandığı dikkat çekiliyor. 17 Haziran’a kadar araç bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği vurgulanıyor. Buradaki Türk STK’ların da konvoya katılması bekleniyor.