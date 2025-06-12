Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kahire'de kiralık araç kalmadı

Kahire'de kiralık araç kalmadı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0012/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Mağrib Direniş Konvoyu Gazze'ye yürürken, Türk STK’lardan da konvoya katılım bekleniyor.

Cezayir ve Tunus’tan çıkarak dün Libya’ya giren aktivist konvoyunun ülkeye girişinden Kahire’ye kadar sorun olmayacağı öğrenilirken, devamındaki Gazze’ye sınır El-Ariş kenti Kahire’ye 4,5 saat uzaklıkta. Konvoyla ulaştırılacak yardımların Birleşmiş Milletler (BM) aracılığı ile sınır kapısında içeriye alınabileceği de değerlendiriliyor. Konvoy başkent Kahire’de de halk tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Konvoya dahil olmak için bazı Mısırlılar araç kiralama firmalarına başvurmaya başladı. Ülkede son halfalarda özellikle araç kiralamada çok ciddi oranda bir artış yaşandığı dikkat çekiliyor. 17 Haziran’a kadar araç bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği vurgulanıyor. Buradaki Türk STK’ların da konvoya katılması bekleniyor.



#Gazze
#Mağrib Direniş Konvoyu
#Filistin
#TSK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne kadar sürecek? İşte 2025 karne günü ve yaz tatili başlangıcı ve bitişi