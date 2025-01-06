Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa etmeye hazırlanıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Pazartesi günü kadar erken bir tarihte Kanada'daki Liberal Parti liderliğinden istifa edeceğini açıklamayı planladığı bildiriliyor. Trudeau'nun ardından başbakanlıktan da istifa edebileceği düşünülüyor. The Globe and Mail'e konuşan üç kaynak, Kanada Başbakanı'nın Çarşamba günü yapılacak kritik ulusal grup toplantısından önce görevinden ayrılacağını doğrulayacağını bildirdi.





Partisinin üyeleri, zor durumda olan lidere geleceğini değerlendirmesi yönünde çağrıda bulunmuş, kendisiyle Noel'den önce yapılan bir toplantıda yüzleşmişlerdi. Bu toplantı, eski başbakan yardımcısı ve uzun süredir müttefiki olan Chrystia Freeland'in sürpriz istifasının ardından yapılmıştı. Freeland, istifasının nedenleri arasında Donald Trump'ın gündemdeki tarifelerini de göstermişti.





Trudeau'nun hemen mi ayrılacağı yoksa yeni bir lider seçilene kadar başbakan olarak kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor.





2015 yılında iktidara geldi

Trudeau, 2015 yılında iktidara gelmiş ve 2019 ve 2021 yıllarında Liberal Parti'yi iki kez daha sandık zaferine taşımıştı. Ancak bu seçim yılında, kamuoyu yoklamalarında ana rakibi Muhafazakar Pierre Poilievre'nin 20 puan gerisinde bulunuyor.





Trudeau'nun istifasının, Trump yönetiminin önümüzdeki dört yıl boyunca idaresiyle başa çıkabilecek bir hükümetin kurulması için hızlı bir seçim çağrısına yol açmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.







