Kanadalı askerler Müslüman sivilleri katletti

Kanada özel kuvvetler personelinin, Irak ve Suriye’de Müslüman sivilleri öldürmekle suçlanan ABD ordusu bünyesindeki gizli görev gücü “Talon Anvil”de görev aldığı açıklandı. Kanada çıkan haberlere göre, Kanada ordusuna bağlı özel kuvvetler personeli, ABD güçlerinin Irak ve Suriye’de yürüttüğü operasyonlara iştirak etti. Kanada Ulusal Bakanlığı, gizli görev gücü olarak adlandırılan Talon Anvil bünyesinde bir Kanada özel kuvvet personelinin görev aldığını ve bir personelin de yardımcı rol görevi üstlendiğini doğruladı. Bakanlık, özel kuvvetler personelinin Talon Anvil Görev Gücü’nde hangi rolleri üstlendiğine dair detay paylaşmazken söz konusu askerlerin Nisan-Ekim 2015 tarihleri arasında ABD ordusunda görev yaptığını belirtti. ABD ordusu çatısı altındaki Talon Anvil Görev Gücü, 2014-2019 tarihleri Irak ve Suriye’ye düzenlenen operasyonlarda on binin üzerinde bomba ve füze atılmasına aracılık etmişti. Operasyonlar sırasında çiftçiler, sokaktaki çocukları, çatışmadan kaçan aileleri ve binalara sığınan sivilleri vurmakla suçlanan Talon Anvil adlı özel birlik, birçok operasyonu gelişigüzel bir şekilde gerçekleştirmekle suçlanıyordu. Söz konusu saldırılarda 7 binin üzerinde sivilin öldüğü düşünülüyor.

REKLAM