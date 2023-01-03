Dünya Kar kürerken kaza geçiren ABDli ünlü aktör Jeremy Rennerın durumu kritik
AMERİKA

Kar kürerken kaza geçiren ABD’li ünlü aktör Jeremy Renner'ın durumu kritik

ABD’li aktör Jeremy Renner, kar temizleme aracıyla geçirdiği kazanın ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Kaza nedeniyle göğüs travması geçiren Renner’ın ameliyattan çıktığı fakat durumunun hâlâ kritik olduğu açıklandı.

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Haber Merkezi Diğer
Kar kürerken kaza geçiren ABD’li ünlü aktör Jeremy Rennerın durumu kritik
Avengers yıldızının künt göğüs travması geçirdiği belirtildi

Marvel Sinematik Evreni'nin Hawkeye'ı Jeremy Renner'ın hafta sonu kar kürerken künt göğüs travması ve ortopedik sakatlanmalar yaşadıktan sonra ameliyat geçirdiği ancak durumunun hala kritik olduğu belirtildi.

Avengers yıldızının sözcüsü, oyuncunun yaraları nedeniyle pazartesi günü ameliyat olduğunu ve yoğun bakımda tedavi görmeye devam ettiğini belirtti.

Sözcü, Renner'ın ailesi adına doktorlara, hastane çalışanlarına, yerel yetkililere ve oyuncunun hayranlarına teşekkür etti.

CNN'e konuşan bir kaynak ise Renner'ın iki ameliyat geçirdiğini ifade etti. Kaynak, "Renner'ın yaraları yaygın" dedi.

Renner'ın durmunun "kritik ama stabil kalmaya devam ettiği" ifade edildi.

TMZ'ye konuşan bir görgü tanığına göre Renner, Nevada'nın Reno bölgesindeki evinin önünde ailesinin fırtınadan kaçabilmesi için kar kürerken kullandığı 'Sno-Cat' aracı bir bacağının üzerinden geçti.

Görgü tanığı, Renner'ın çok kan kaybettiğini ve bir komşunun kendisine turnike yaptığını belirtti.

Renner, hastaneye hava ambulansı ile götürülmüştü.

Ölümcül Tuzak ve Hırsızlar Şehri filmleriyle iki kez Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Renner, Marvel filmlerindeki Cliff Burton/Hawkeye rolüyle daha da geniş kitlelere ulaştı. Karakterle ilgili Renner'ın başrolünü oynadığı bir dizi de yapıldı.

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