Katil İsrail Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: Biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu, biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 6 yaşında bir çocuk ile bir kadın hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaralandı.
Saldırıda yaralanan çocuklar, kentteki Nasır Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
