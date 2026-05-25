Katil İsrail Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: Biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 6 yaşında bir çocuk ile bir kadın hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaralandı.