Katil İsrail'in 297 gündür sürdürdüğü hain saldırılara yürek dayanmıyor: Gazze'de can kaybı 39 bin 363'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 39 kişi artarak 39 bin 363'e yükseldi.





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 297 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.





İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 39 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 93 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 363'e, yaralananların sayısının da 90 bin 923'e yükseldiği kaydedildi.





Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.





İsrail ordusu, Refah kentindeki su deposunu patlattığını itiraf etti

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, "İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde görev yapan askerlerin uluslararası hukuku ihlal ederek Refah kentinde su deposunu patlatmaları konusunda soruşturma başlattı." ifadelerine yer verildi.





Ordunun 401. Zırhlı Tugayına bağlı birliklerin geçen hafta Refah'taki su deposunu havaya uçurduğu aktarılan haberde, İsrailli askerlerin kentin su deposunu patlatma eylemi için üstlerinden onay almadığı kaydedildi.





İsrailli askerlerden birinin de söz konusu olayın görüntülerini sosyal medyada, "Cumartesi günü münasebetiyle Tel Sultan Mahallesi su deposunun yerle bir edilmesi" yorumuyla paylaştığı vurgulanan haberde, soruşturmanın ilk sonuçlarına göre işlemler başlatılacağı ileri sürüldü.





Haaretz gazetesinin haberinde ayrıca, İsrail ordusunun Refah kentinde havaya uçurduğu su deposunun, İsrail ordusu tarafından "güvenli bölge" olarak duyurduğu muhitte yer aldığına dikkati çekildi.







