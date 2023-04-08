Kiev’in saldırı planları sosyal medyada

ABD yönetimi ve Savunma Bakanlığı “Pentagon” Ukrayna ordusunun karşı saldırı planlarının sosyal medya mecralarına sızdırılması skandalıyla sarsıldı. Beyaz Saray yetkilileri, Rus birliklerine karşı planlanan bir askeri harekat öncesinde Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi amaçlayan ABD ve NATO’nun gizli savaş belgelerinin sosyal medya kanallarına sızdığını açıkladı. Pentagon, belgelerin Twitter ve Rusya’da yaygın olarak kullanılan Telegram’a sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. ABD basını orijinal belgelerde yer alan silah sevkiyatları, birlik ve tabur güçleri ile çizelgelerin fotoğraflarının sızmasının Amerikan istihbaratı için önemli bir ihlal olduğunu yazdı. New York Times gazetesi gelişmeyi, Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana Rus istihbaratının gerçekleştirdiği en büyük başarı olarak nitelendirdi. Analistler belgelerin bazı bölümlerinin gerçek göründüğünü ve Rusya’ya silah ve asker sevkiyatı takvimi, Ukrayna’nın ne kadar asker yığacağı gibi önemli askeri ayrıntılar içerdiğini söyledi.

Önemli ipuçları sunuyor

‘Gizli’ ibareleri 1 Mart tarihli belgeler Ukrayna birliklerinin askeri harekat için nelere ihtiyaç duyabileceğine dair ABD ve Kiev hükümetinin görüşlerini sunuyor. Belgeler her ne kadar spesifik bilgiler içermese de Rusya’ya çok sayıda önemli ipucu sunuyor. Örneğin mühimmat depoları, altyapı ve birlik konsantrasyonları gibi hedeflere uzaktan saldırılar düzenleyebilen, Amerikan tedarikli yüksek hareket kabiliyetli topçu roket sistemleri HIMARS’ın özelliklerinden bahsediliyor. Pentagon, Ukrayna birliklerinin HIMARS mühimmatlarını ne kadar hızlı kullandığını kamuoyuna açıklamadı ancak bu bilgiler belgelerde yer alıyor.

12 tugayın özet bilgisi

Belgelerin birinde ocak ayından nisan’a kadar Ukrayna askeri birlik düzenleri, ekipmanları ve eğitim durumları ihtiva ettiği belirlendi. Belge, 9’u doğrudan ABD ve diğer NATO üyesi ülkeler tarafından eğitimi verilmiş ve teçhizatlandırılmış 12 muharebeye hazır tugaya ilişkin özet bilgileri içerdiği, bu 9 tugaydan altısının 31 Mart itibarıyla cephede savaşa hazır olacağı geride kalan tugayların ise en geç 30 Nisan tarihinde cepheye gönderilmeye hazır olacağının kaydedildiği görüldü. Ukrayna ordusunda bir tugayın 4 bin ila 5 bin askerden oluştuğu biliniyor.

İhtiyaç duyulan zırhlı sayısı Belgede ayrıca karşı saldırıya hazırlanan Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyacağı zırhlı araç sayısına da yer veriliyor. Buna göre belgede teçhizatların teslimat tarihinin, takvime uygun şekilde Ukraynalı askerlerin eğitim ve hazırlıklarını da etkileyeceği belirtiliyor. 9 tugay için ihtiyaç duyulan teçhizatın 250’den fazla tank ve 350’den fazla zırhlı araçtan oluştuğu bilgisi belgede yer alıyor.

Paylaşımları silmekte başarısız oldular

New York Times, Biden hükümeti yetkililerinin söz konusu paylaşımların silinmesi için çaba sarfettiğini ancak başarılı olmadığını aktardı. Pentagon yetkilisi Sabrina Singh “Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili haberlerin farkındayız ve bakanlık konuyu inceliyor” dedi.







