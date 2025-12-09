Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Küba'nın Eski Ekonomi Bakanı Fernandez'e casusluktan müebbet verildi

Küba'nın Eski Ekonomi Bakanı Fernandez'e casusluktan müebbet verildi

11:279/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Küba'nın Eski Ekonomi Bakanı Alejandro Gil Fernandez
Küba'nın Eski Ekonomi Bakanı Alejandro Gil Fernandez

Küba'nın Eski Ekonomi Bakanı Alejandro Gil Fernandez, casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildi.

Yüksek Mahkeme tarafından açıklanan kararda, Gil'in kendisine verilen yetkileri kişisel çıkarı için kötüye kullandığı, yabancı şirketlerden para aldığı ve bazı yetkililere rüşvet verdiği belirtildi. Kararda Gil, casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edilirken, ayrı bir davada rüşvet, evrakta sahtecilik ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan 20 yıl hapis cezası aldığı ifade edildi.

Mahkeme, Gil'in tam olarak ne yaptığına veya bilgileri kimin için topladığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Bu karar, ülkede son yılların en üst düzey yargılamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Gil, 2018-2024 yıllarında ekonomi bakanlığı görevini yürütmüş, 2019'da devlet başkanı yardımcılığına getirilmişti.




#Alejandro Gil Fernandez
#casusluk
#karar
#Küba
#mahkeme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 yeni dizisi Taşacak Bu Deniz konusu nedir, oyuncuları kimler?