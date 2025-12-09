Küba'nın Eski Ekonomi Bakanı Fernandez'e casusluktan müebbet verildi

Yüksek Mahkeme tarafından açıklanan kararda, Gil'in kendisine verilen yetkileri kişisel çıkarı için kötüye kullandığı, yabancı şirketlerden para aldığı ve bazı yetkililere rüşvet verdiği belirtildi. Kararda Gil, casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edilirken, ayrı bir davada rüşvet, evrakta sahtecilik ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan 20 yıl hapis cezası aldığı ifade edildi.