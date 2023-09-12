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Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 3 bine ulaştı

'Daniel Fırtınası’ nın Libya’da getirdiği şiddetli yağışlar sonucu Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Misrata kentlerinde sel meydana geldi. Libya'nın doğusundaki hükümetin Sağlık Bakanı "Derne'deki selde ölenlerin sayısının 3 bine ulaştığını duyurdu. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, yaşanan afet sonrası, uluslararası acil yardım çağrısında bulunuldu. Türkiye hızlı vaziyet alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla arama kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak uçağın ilkini bölgeye gönderdi.

Afra Betül Özdemir
08:43 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Libya

Libya

‘Daniel Fırtınası’ nın Libya’da getirdiği şiddetli yağışlar sonucu Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Misrata kentlerinde sel meydana geldi. Libya'nın doğusundaki hükümetin Sağlık Bakanı, "Derne'deki selde ölenlerin sayısı 3 bine ulaştığını duyurdu.



Olağanüstü hal ilan edilen kentlerde sokağa çıkma yasağı getirildi. Selin ağır hasar verdiği kentlerde köprüler, yollar ve binalar ağır hasar aldı.



Binaların yarı yüksekliğine çıkan sel suları sebebiyle, okullar, iş yerleri ve 4 büyük petrol limanı kapatıldı.



Sel felaketinde en az 2 bin kişinin öldüğü, 7 bini aşkın kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.




Yetkililer tarafından, bölgeye 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olan yaklaşık 400 milimetre yağış düştüğü ifade edildi.



Yaşanan afet sonrası uluslararası acil yardım çağrısında bulunuldu.





Birleşmiş Milletler Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon da, sel felaketinde düzinelerce köy ve kasabanın ciddi şekilde etkilendiğini belirterek,
“Uluslararası ortakları acil insani yardım için el ele vermeye çağırıyorum”
çağrısında bulundu.



Türkiye’den yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya’da selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan ayrıca, Libya’ya 3 uçuşla 168 arama kurtarma personeli, çok sayıda araç, 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri gönderileceğini açıkladı.



Açıklamanın ardından, Milli Savunma Bakanlığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyacak üç nakliye uçağından ilkinin Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.



Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla arama kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak üç adet nakliye uçağından ilkinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan bölgeye hareket ettiği bilgisi verildi.





#Libya
#Sel
#Türkiye
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