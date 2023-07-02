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Macron kontrolü kaybediyor dünya şaşkınlıkla izliyor: Fransa'da özel kuvvetler devreye girdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğinin en zor sınavlarından birini geçmek için çaba gösterirken, protestoları yatıştırmak için Fransa özel kuvvetlerinin devreye gireceği öğrenildi.

16:49 . 2/07/2023 الأحد
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Fransa'da büyük bir isyan dalgasının fitilini ateşlendi.

Fransa'da büyük bir isyan dalgasının fitilini ateşlendi.

17 yaşındaki Nahel M. isimli bir gencin polis tarafından öldürülmesi Fransa'da büyük bir isyan dalgasının fitilini ateşledi.


Protestolar 5. gününde de devam ederken Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Pazar günü saat 03.00'e kadar ülke genelinde toplam 486 kişinin tutuklandığını söyledi.


Fransız makamları gösterilerin ülke genelinde devam ettiğini ancak şiddet seviyesinin düştüğünü iddia etse de Fransız sokaklarından gelen görüntüler halkın hala öfkeli olduğunu gösteriyor.



Özel kuvvetler sahaya iniyor


Fransız hükümeti ülkedeki ayaklanmayı kontrol altında tutabilmek için 45.000 polis ve jandarmayı seferber etti. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bilgilere göre alınan önlemlerin kapsamı genişletiliyor ve kuşatma altındaki polisi desteklemek için seçkin GIGN komandoları (Fransa Özel Kuvvetleri) sahaya iniyor.


Güvenlik önlemleri artırıldı


Uluslararası ajansların geçtiği son bilgilere göre polis özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdı. Marsilya'ya güvenliği desteklemek için zırhlı araçlar ve helikopterler gönderildi.


Ülkenin dört bir yanındaki yerel makamlar gösterilerin yasaklandığını duyurdu, toplu taşımaya akşamları durdurma kararı getirildi ve bazıları bölgelerde gece sokağa çıkma yasakları uygulandı.


Belediye başkanının evine saldırı


Fransa’nın başkenti Paris’teki gösteriler sırasında protestocular yanan bir otomobili Paris’in L’Hay-les-Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun’un evine çarptı.


Vincent saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Dün akşam dehşet ve rezillikte dönüm noktasına gelindi. Evime saldırıldı ve ailem suikast girişimine uğradı. Cumhuriyeti koruma ve ona hizmet etme kararlılığım her zamankinden daha büyük. Geri adım atmayacağım” dedi.



Macron liderliğinin en büyük krizlerinden biri ile karşı karşıya


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2018 yılının sonlarında Fransa'nın büyük bölümünü felç eden 'Sarı Yelekliler' protestolarından ve geçtiğimiz aylarda patlak veren 'emeklilik reformu' isyanının ardından liderliğinin en büyük krizlerinden birinin üstesinden gelmeye çalışıyor.


Almanya ziyaretini iptal eden Fransız lider yeni bir meydan okuma ile karşı karşıya ve işi pek kolay görünmüyor...

Macron kontrolü kaybediyor, dünya şaşkınlıkla izliyor


İngiliz Telegraph gazetesinde 'Fransa kendini parçalarken dünya şaşkınlıkla izliyor' başlıklı analizde, "MACRON, Fransa'nın kontrolünü kaybediyor. Binlerce tutuklama, yakılan okullar, kamu binaları, yağmalanan dükkanlar... " ifadeleri yer aldı.


Makalenin yazarı Anne Elisabeth Moutet, ülkede 5 gündür devam eden protestoların, çeyrek asırdan fazla süredir yönetimde olan 'korkak hükümetlerin' temel hukuk ve düzeni ihmal etmelerinin sonucu olduğu yönünde yükselen bir düşünce olduğuna dikkat çekti.

Avrupa sokakları yangın yeri: Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı! Fransa'da neler oluyor?
Avrupa sokakları yangın yeri: Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı! Fransa'da neler oluyor?

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı 10'a yükseldi. Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre, gece çıkan olaylarda 1350 araç ateşe verildi ve 234 bina kundaklandı veya zarar gördü. Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılırken, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğradı. Fransa'daki protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye sıçradı. Peki Fransa’da neler olur, halk neden ayaklandı? Türkiye’den Fransa’ya seyahat uyarısı geldi mi? Macron istifa edecek mi? İşte Fransa’daki olaylarda son durum.


#Emmanuel Macron
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#Protestolar
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