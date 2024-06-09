Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi feshederek erken seçim çağrısı yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
#Fransa
#Emmanuel Macron
#Meclis
6 dakika önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi feshederek erken seçim çağrısı yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
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