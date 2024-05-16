Avustralya ile Fiji arasında bulunan kalan Yeni Kaledonya'da Fransa Parlamentosu'nda görüşülen yasa tasarısı sonrası, 13 Mayıs'ta şiddetli isyanlar başladı. Adada 10 yıldan fazla yaşayan Fransız sakinlere eyalet seçimlerinde daha fazla oy hakkı tanıma öneren yasa tasarısının, Fransa Parlamentosu'nda görüşülmeye başlamasıyla giderek şiddeti artan isyanların bastırılması için dün Macron'un emriyle OHAL ilan edildi.





İşyeri, araç ve altyapının zarar gördüğü olaylarda isyancılar yollara barikatlar kurdu. Yerel medya olaylarda en az 4 kişinin öldüğünü duyurdu.









Bin kadar polis ve jandarma adaya gönderildi





Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün yaptığı açıklamada olaylarda 206 kişinin gözaltına alındığını, 64 polis ve jandarmanın yaralandığını ve adaya yaklaşık 1000 kadar polis ve jandarmadan oluşan ek kuvvet olarak gönderildiğini duyurdu. Darmanin, isyanlara dair açıklamasında “OHAL, cinayet ve yağma yapan bu küçük grubun 10 mafya liderini ev hapsine almamıza olanak tanıdı” dedi. Fransa Başbakanı Gabriel Attal'ın da katıldığı kriz masası kurulduğu belirtildi.









Yeni Kaledonya'da OHAL'e götüren süreç





Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor. Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, ölenlerin sayısı 4'e çıkmıştı.









Olaylarda, 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı. Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.









Yeni Kalendonya'nın demografik yaspısı



