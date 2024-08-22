Maduro'dan yaptırım resti: Ekonomik olarak büyüyoruz

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı sonuçlara göre, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminden zaferle ayrılan Maduro, Miranda eyaletine bağlı Zamora kasabasında halka ziyarette bulundu.
Maduro, ülkedeki aşırı sağ muhalefetin talepleri doğrultusunda Venezuela'ya yıllardır tek taraflı yaptırımlar uygulandığını ancak her şeye rağmen ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti.
Maduro, 25 Ağustos'ta Ulusal Referandum düzenleyeceklerini ve halkın katılımıyla devrim niteliğinde projeleri Venezuelalıların tercihine sunacaklarını bildirdi.
Maduro, beraberindeki yerel yetkililerle çiftçileri ziyaret etti ve köylülerin mahsullerini yakından inceledi.
Maduro üçüncü kez kazanmıştı
Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.
Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddetmişti.