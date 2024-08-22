Maduro'dan yaptırım resti: Ekonomik olarak büyüyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'ın orduya, "Çin, Rusya ve Kuzey Kore'ye karşı nükleer savaşa hazırlanın" talimatı verdiği iddia edildi. Bu kapsamda ABD'nin nükleer stratejisini güncelleyeceği belirtilirken, Çin ise, "ABD dünya için en büyük nükleer tehdit" sözleri ile iddiaları yorumladı. The Economist dergisi de ABD'nin nükleer silah üretimi konusunda harekete geçtiğini yazmıştı.