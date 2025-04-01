Mahkemeler acilen açılmalı

İstanbul 2 No’lu Barosu, Suriye’de önemli temaslarda bulundu. Baro Başkanı Yasin Şamlı’nın başkanlığındaki 23 kişilik heyette Baro Başkan Vekili Niyazi Paksoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu eski başkanı Süleyman Arslan, 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Mehmet Alagöz ve savaş nedeniyle Türkiye’ye gelip hukuk okuyan avukatlar da yer aldı. Rejimden sonra ülkede özellikle hukuk alanındaki gelişmeleri yerinde gözlemleyen heyet, Suriyelilerin yanında geçmeye bile korktuğu Sednaya hapishanesinde incelemelerde bulundu. Resmi makamlarla da görüşen heyet, ülkede hukuk alanında öneri ve sonuçların yer aldığı bir rapor hazırladı. Baro heyetince desteğe her zaman hazır olunduğu vurgulandı. Raporda öne çıkan maddeler özetle şöyle: