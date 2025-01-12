Mazen Hammada'yı istihbarat Suriye'ye çekmiş

Hammada, 2011'de başlayan halk ayaklanması sürecinde rejim tarafından tutuklanmış, 2012'de serbest bırakıldıktan sonra Hollanda'ya iltica etmişti. Hapishanede yaşadığı işkenceleri anlatan Suriyeli aktivist, bu açıklamalarıyla yeniden rejimin hedefine oturmuştu. Hollanda'da yayın yapan Alex Nieuws'un haberine göre, Macid A. isimli Esed rejimine çalışan bir istihbarat elemanı Hammada ile irtibata geçerek Suriye'ye dönmesi halinde başına birşey gelmeyeceğine dair ikna ederek dönmesini sağladı. Söz konusu istihbarat elemanı bu görev için rejimden 800 bin euroluk finansman aldı. Hammada'yı kız kardeşleriyle tehdit eden rejim casusu, dönmemesi halinde rejimin kız kardeşlerini tutuklayacağını söyledi. Hammada, 2020 yılında Suriye'ye dönmüş ve rejim güçleri tarafından tutuklanarak Sednaya hapishanesine konulmuştu.