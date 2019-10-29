McGurk soykırım ortağı Barış Pınarı’nın Suriyeli Hıristiyanları tehlikeye atacağını iddia eden PKK hamisi Bret McGurk’a, Iraklı Hıristiyanlardan sert tepki var. Twitter’da McGurk için #GenocideMaker (#SoykırımYapıcı) etiketini açan gruplar, “Ortağınız YPG yıllarca Suriye Hıristiyanlarını ve Kuzeydoğu Suriye’de yaşayanları terörize etti. Biliyordunuz ve onlara fon sağlamaya devam ettiniz” dediler.

Haber Merkezi 29 Ekim 2019, 04:00 Yeni Şafak