Medyadaki iddialara Trump'tan yanıt: Mesaime devam ediyorum

Son zamanlarda elindeki morluklar, ayak bileğindeki şişlikler ve boynundaki döküntüler nedeniyle sağlığı hakkında soru işaretleri bulunan ABD Başkanı Donald Trump, rutin kontrolünün ardından açıklama yaptı. Trump, test sonuçlarının "mükemmel" çıktığını belirterek Beyaz Saray'da mesaisine kaldığı yerden devam ettiğini duyurdu.
Trump, yıllık sağlık kontrolü için gittiği Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Hastane doktorlarına ve personeline teşekkür eden Trump, Beyaz Saray'a döndüğünü ve mesaisine devam ettiğini aktardı.
Son zamanlarda ABD medyasındaki sağlık durumuyla ilgili iddialar
14 Haziran'da 80 yaşına girecek ABD Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili son zamanlarda ABD medyasında bazı iddialar yer almıştı.
Temmuz 2025'te çekilen bir fotoğrafta ayak bileklerinin şiştiği ve elindeki morluğu makyaj malzemesiyle örtmeye çalıştığı görülen Trump'ın son çekilen fotoğrafları da boynunda lekeli bir döküntü olduğunu ortaya koymuş ve sağlığıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.