Medyadaki iddialara Trump'tan yanıt: Mesaime devam ediyorum

"Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'ndeki 6 aylık sağlık kontrolümü henüz tamamladım. Her şey mükemmel çıktı."

Hastane doktorlarına ve personeline teşekkür eden Trump, Beyaz Saray'a döndüğünü ve mesaisine devam ettiğini aktardı.

Temmuz 2025'te çekilen bir fotoğrafta ayak bileklerinin şiştiği ve elindeki morluğu makyaj malzemesiyle örtmeye çalıştığı görülen Trump'ın son çekilen fotoğrafları da boynunda lekeli bir döküntü olduğunu ortaya koymuş ve sağlığıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.