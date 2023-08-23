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Dünya

Mekke-i Mükerreme'de fırtına ve sağanak yağış: Eğitime bir gün ara verildi

Mekke-i Mükerreme'de dün gece başlayan gök gürültülü sağanak ve fırtına sebebiyle okullar bir gün tatil edildi. Sosyal medya kullanıcılarının Mekke'den paylaştıkları görüntülerde, Harem-i Şerif çevresinde insanların fırtınadan yollarda sürüklenmesi, Kabe'de Müslümanların yoğun yağmur altında namaz kılmaya çalışmaları ve saat kulesine yıldırım isabet etmesi yer alıyor

07:11 . 23/08/2023 Çarşamba
AA
Fırtına ve şiddetli yağışların ardından okullardaki durumun gözden geçirileceği belirtildi.

Fırtına ve şiddetli yağışların ardından okullardaki durumun gözden geçirileceği belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, Mekke-i Mükerreme Eğitim İdaresi, dün gece başlayan fırtına ve sağanak dolayısıyla çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.


Fırtına ve şiddetli yağışların ardından okullardaki durumun gözden geçirileceği belirtildi.

Sosyal medya kullanıcılarının Mekke'den paylaştıkları görüntülerde, Harem-i Şerif çevresinde insanların fırtınadan yollarda sürüklenmesi, Kabe'de Müslümanların yoğun yağmur altında namaz kılmaya çalışmaları ve saat kulesine yıldırım isabet etmesi yer alıyor




#Mekke
#Meteoroloji
#Mekke-i Mükerreme
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