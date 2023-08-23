Mekke-i Mükerreme'de fırtına ve sağanak yağış: Eğitime bir gün ara verildi

Fırtına ve şiddetli yağışların ardından okullardaki durumun gözden geçirileceği belirtildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, Mekke-i Mükerreme Eğitim İdaresi, dün gece başlayan fırtına ve sağanak dolayısıyla çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Sosyal medya kullanıcılarının Mekke'den paylaştıkları görüntülerde, Harem-i Şerif çevresinde insanların fırtınadan yollarda sürüklenmesi, Kabe'de Müslümanların yoğun yağmur altında namaz kılmaya çalışmaları ve saat kulesine yıldırım isabet etmesi yer alıyor