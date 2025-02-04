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Meksika ABD sınırına 10 bin ulusal muhafız gönderiyor

Meksika ABD sınırına 10 bin ulusal muhafız gönderiyor

11:434/02/2025, Salı
DHA
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ABD - Meksika sınırında Trump'ın Başkan olması sonrası tansiyon yükseliyor
ABD - Meksika sınırında Trump'ın Başkan olması sonrası tansiyon yükseliyor

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi amacıyla ABD-Meksika sınırında 10 bin ulusal muhafız askeri konuşlandırılacağını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı. Sheinbaum, telefon görüşmesinden sonra, ABD-Meksika sınırında 10 bin ulusal muhafız konuşlandırılacağını ve buna karşılık ABD'nin de Meksika'ya modern silahların kaçırılmasının önüne geçeceğini duyurdu. İkili görüşmede ayrıca uygulanacak gümrük vergilerinin de 1 ay boyunca dondurulmasına karar verildi.


ABD Başkanı Donald Trump ise 1 Şubat'ta uygulamaya sokulan Meksika'ya gümrük vergisine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve karşılıklı olarak sınır güvenliği konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Trump, açıklamasında, “Az önce Devlet Başkanı Sheinbaum ile çok dostane bir görüşme gerçekleştirdik. Sheinbaum, Meksika ile ABD'yi ayıran sınıra derhal 10 bin asker göndermeyi kabul etti. Ayrıca müzakerelerde bulunacağımız bir aylık süre için öngörülen gümrük vergilerini derhal durdurma konusunda anlaştık” ifadesini kullandı.


Trump, bu adımla ABD'ye fentanil ve düzensiz göçmenlerin geçişinin önleneceğini kaydederek, Meksika ile yapılacak ticari müzakereleri de sabırsızlıkla beklediğini aktardı.



#Meksika
#ABD
#göçmen

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