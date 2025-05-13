Meksika’da belediye başkan adayına suikast

Meksika’nın Texistepec belediye başkan adayı, seçim kampanyası etkinliği sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldü. Yerel basında yer alan haberlerde, suikasta uğrayan siyasetçinin Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un partisi Morena’nın Texistepec belediye başkan adayı Yesenia Lara olduğu aktarıldı. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde sokaktaki insanların cansız bedenleri kameralara yansıdı. Eyalet Valisi Rocio Nahle, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak “Texistepec’teki Morena adayı ve destekçilerinin korkakça işlenmiş cinayetinden sorumlu olanları bulacağız. Dört ölü ve üç yaralı var. Hiçbir mevki ya da ofis bir insanın canı kadar değerli değildir” ifadelerini kullandı.