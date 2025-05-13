Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Meksika’da belediye başkan adayına suikast

Meksika’da belediye başkan adayına suikast

04:0013/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
2006 yılından bu yana Meksika’da şiddet olaylarında yaklaşık 480 bin kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.
2006 yılından bu yana Meksika’da şiddet olaylarında yaklaşık 480 bin kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Meksika’nın Texistepec belediye başkan adayı, seçim kampanyası etkinliği sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldü. Yerel basında yer alan haberlerde, suikasta uğrayan siyasetçinin Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un partisi Morena’nın Texistepec belediye başkan adayı Yesenia Lara olduğu aktarıldı. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde sokaktaki insanların cansız bedenleri kameralara yansıdı. Eyalet Valisi Rocio Nahle, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak “Texistepec’teki Morena adayı ve destekçilerinin korkakça işlenmiş cinayetinden sorumlu olanları bulacağız. Dört ölü ve üç yaralı var. Hiçbir mevki ya da ofis bir insanın canı kadar değerli değildir” ifadelerini kullandı.


#Meksika
#belediye başkan adayı
#suikast
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde