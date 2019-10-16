Moraller yüksek

Barış Pınarı Harekâtı'nda 7. gün geride bırakılırken yaklaşık bin kilometrekarelik bir alan terör örgütünden kurtarılarak kontrol altına alındı. Dün TSK topçuları gün boyu Tel Abyad ve Rasulayn'daki terör hedeflerini ateş altına aldı. Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn'da çatışmaların yer yer şiddetlendiği görülürken Tel Abyad ve karşısındaki Akçakale görece daha sakin. Irak kuzeyinden ikmal hattının çalışmaya devam ettiği Kamışlı bölgesinden desteklenen Rasulayn'daki Kandil kadrosu, Suriye Milli Ordusu'nca ele geçirilmiş köy ve mahallelere saldırdı. SMO savaşçıları sınırdaki topçu ve obüslerin desteğiyle teröristleri püskürttü. Mehmetçik ve SMO birlikleri, Rasulayn'dan M4 karayoluna kadar olan yaklaşık 30 kilometrelik derinlikte batıdaki Tel Abyad'a doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Barış Pınarı'nın ilk cephesi olan 30-35 km derinlikteki 120 kilometrelik hattın yarıdan fazlası kontrol altına alındı.

OSÖ askerleri

3 ADIMDA TEMİZLİK

Tel Abyad ve Rasulayn'da bir yandan saldırılara ve sızmalara karşı koyulurken bir yandan da kontrol altına alınan iki ilçe merkezinde PKK/YPG'nin açtığı tüneller, çukurlar kapatılıyor. Her yanı bomba-mayın tuzaklarıyla dolu ilçede temizlik büyük hassasiyetle yapılıyor. Ağırlıklı olarak gece saatlerinde sınırı geçen birlikler EYP temizliğini 3 etapta yapıyor. İlk etapta, tespit edilen tuzaklamalar işaretleniyor. İkinci kısımda, acil imhası gereken EYP ve tuzaklar, özel timler tarafından yerinde imha ediliyor. Harekâtta halen bu iki seviyede EYP temizlik faaliyeti yürütülüyor. Bölge tamamen terörden arındırıldığında üçüncü seviye temizlik faaliyeti başlatılacak ve işaretlenen EYP'ler profesyonel ekiplerce tamamen temizlenecek.

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KILIK DEĞİŞTİRİYORLAR

PKK'lı teröristler bölgeden kaçabilmek için her yolu deniyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'nın sözde alay sorumluları, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karışarak Rasulyan ve Tel Abyad'dan çıkma telaşına düştü. Örgüt bu amaçla tüm üyelerine "Arap kıyafetleri giyin" talimatı iletti. Teröristlerin henüz Türkiye'nin operasyonları başlamadan önce örgüt kıyafetlerini çıkarıp sivil giysiler giydiği ve harekât sırasında "Türkiye sivilleri öldürüyor" kampanyası için hazırlandıkları biliniyordu.

Münbiç’te Mehmetçiğe saldırı

Mehmetçik

Fırat'ın batısında ABD-PKK işgalinden kurtulan Münbiç konusunda diplomatik bir savaş yürütülüyor. ABD Savunma Bakanlığı Münbiç'ten tamamıyla çekildiklerini duyurdu. Amerikan askerleri bölgeyi boşaltırken, Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'ndan oluşan 6 bin kişilik kuvvet kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki bazı köyleri ele geçirdi. Önceki gün başlayan taarruz, Moskova-Şam arasında yoğun askeri trafiğe yol açtı. Terör örgütü ile anlaşan Esed rejimi Münbiç'e kamyonlarla yeni milis sevk ederken, Türk ordusunca vurulma ihtimali bulunan rejim askerlerine Moskova'dan koruma geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Münbiç çevresinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi icra ettiğini bildirdi. Moskova'nın açıklamasında bölge kontrolünün tamamen Suriye ordusunda olduğu belirtildi. Ruslara göre Türkiye ile Suriye rejimi arasında da 'anlık koordinasyon' mevcut durumda. SMO savaşçıları taarruza devam etmek için emir beklerken Münbiç'in akıbetinin ne olacağı konusu diplomatik temasların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Bu arada dün Rusların devriye attığı bölgede PKK-Esed saflarından Türk Silahlı Kuvvetlerine ateş açıldı. Münbiç kent kırsalından teröristlerin açtığı havan ve topçu ateşi sonucu 2 asker şehit düştü, 7 asker de yaralandı. Kırıkkaleli Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Adıyaman nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mesut Çelik'in şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir" şeklinde bilgi verdi. Şehitlerin cenazeleri bugün memleketlerinde toprağa verilecek.

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Etti 611

Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk 7 gününde 2 ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy terörden arındırılırken, 611 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 9 Ekim Perşembe günü 16.00'da başlatılan harekâtta şimdiye kadar Tel Abyad ve Rasulayn olmak üzere iki ilçe merkezi, bir belde (Tel Abyad'ın Suluk beldesi) ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı. Başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı. Çatışmalarda 3 Mehmetçik şehit olurken, 44 asker de yaralandı. Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 27 asker şehit düştü, 123 savaşçı da yaralandı. Harekâtta, bugüne kadar YPG/PKK'li teröristler tarafından yapılan saldırılarda ise Türkiye'de 18 sivil şehit oldu, 150 sivil de yaralandı.

Obüsler vuruyor

Rasulayn

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalından dumanlar yükseldi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan ilçede terör mevzileri ateş altına alındı. İlçeye sızmak için gelen terörist gruplar Rasulayn'ın dış mahallelerinde obüs mermileriyle imha edildi. Kentteki çatışma ve patlama sesleri de Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Eve dönüş başladı

Tel Abyad ilçe merkezinden ayrılan siviller evlerine dönmeye başladı.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusunda terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinden ayrılan siviller evlerine dönmeye başladı. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ilçe merkezinde güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürürken operasyonun ilk gününden itibaren geçici olarak güvenli bölgelere giden siviller de evlerine geri dönüyor. Rakka’ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti. DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK’nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD’nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti. Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, ‘bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği’ tehdidiyle tehcir etmişti.

Yaptırım komedisi

Donald Trump

Trump'ın imzaladığı yaptırım paketinde Türkiye 'mültecileri evlerine göndermeye çalışmak' ile suçlanıyor.

ABD yönetimi, Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekâtı' kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonunu hedef alarak, 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldığını açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarına Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırımlar getirmeleri için yetki veren başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi. "Trump, bilhassa Türkiye hükümetinin son dönemde Suriye'nin kuzeyinde yaptığı askeri müdahale olmak üzere Suriye içindeki ve bu ülke ile ilgili alanlardaki durumun, DEAŞ'ı yenme kampanyasını baltaladığını, sivilleri tehlikeye attığını ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini düşünüyor" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Trump'ın bu konuda bazı adımlar attığına dikkati çekildi.

GÜVENLİ BÖLGE 'SUÇ'MUŞ

Açıklamada, Hazine Bakanlığının, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte belirleyeceği, Suriye'de barış, güvenlik, istikrar ya da toprak bütünlüğünü tehdit eden mevcut ya da daha önce görev yapmış bazı Türk hükümet yetkililerinin ABD'deki mal varlıklarına el konulabileceği kaydedildi. Ayrıca, Suriye'de ateşkesi engelleyen, Suriye'ye gönüllü olarak dönmek isteyen kişileri korkutan ya da engelleyen, Suriyeli mültecileri zorla geri döndürmek isteyen, Suriye'de siyasi çözümü destekleme çabalarını engelleyen ya da kesintiye uğratan eylemleri destekleyen ya da yapan kişilerin de yaptırımlardan etkileneceğinin altı çizildi. Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının belirlediği finansal kurumlara da kısıtlama getirilebileceği kaydedildi. Buna göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınırken, Milli Savunma ile Enerji Bakanlıkları da aynı listede yer aldı. Listeye eklenen kişi ve kurumların varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulurken bu kişi ve kurumların ABD ile finansal işlemler yapmalarının da engellendiği belirtildi.

Bu kez Kızıltepe ve Cerablus

PKK'nın saldırıları sürüyor.

Türkiye'nin Suriye sınır bölgelerine terör örgütü PKK'nın saldırıları sürüyor. Teröristlerin işgali altındaki Dırbesiye'den Mardin'in Kızıltepe ilçesine havan ve roketatar mermisi atıldı. Taşlıca ve Otluk mahallelerine yönelik saldırılarda 2 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı. Yaralıların Kızıltepe ve Mardin devlet hastanelerine tedavisi sürerken, şehit olan Halil Türkoğlu ve yeğeni Bedran Türkoğlu'nun naaşları Taşlıca Mahallesi'nde bu yıl satın aldıkları tarlada dualar eşliğinde toprağa verildi. Saldırıda bir oğlu şehit olan ve bir oğlu yaralanan anne Fatma Türkoğlu, Kürtçe ağıt yaktı. Taşlıca Mahallesi Muhtarı Emin Karadeniz, acılarının çok büyük olduğunu, 2 şehitleri ve yaralılarının bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Şehitlerimizi defnettik. Köylümüz, akrabamız ve aynı zamanda can yoldaşımızdı. Çok yakın samimi bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Allah'tan rahmet diliyorum, geri kalan hastalara acil şifalar dilerim. Devletimizin yanındayız, hem de arkasındayız. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

SİVİL KAMPA BOMBA

Cenaze töreni

Bu arada terör örgütü, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki Cerablus ilçesine de saldırı düzenledi. Hudut hattındaki Ayn el-Arab (Kobani) ilçesinden atılan havan mermilerinin Cerablus'ta sivillerin barındığı bir kampa düşmesi sonucu çoğunluğu çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 15'i de yaralandı. Can pazarının yaşandığı bölgede yaralanan çocuklar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hemen teslim olun

Köyde otururken PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını söyleyen terörist

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyinde teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoyu, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Köyde otururken PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını söyleyen terörist, "Beni zorla götürüp, Türkiye devletine karşı savaşmaya zorladılar. Türkiye devleti sınırdan girdiği vakit kendimi onlara teslim ettim. Oradaki gençlerden de rica ediyorum ve umuyorum ki onlar da gelsinler Türk askerine teslim etsinler kendilerini, Türk askeri bize kötü muamele uygulamadı. Ben Türkiye devletinden de özür diliyorum. Ben Türkiye devletine karşı pişmanım, oradaki gençlerden de rica ediyorum, onlar da gelsinler teslim olsunlar" ifadelerini kullandı.

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Örgüt mevzisi

Zor Mağar köyü

Suriye'de PKK'lı teröristlerin işgali altında bulunan, Karkamış ilçesinin karşısındaki Zor Mağar köyünde teröristlere ait mevziler görüntülendi. Ayn el-Arab ile Cerablus arasında kalan köydeki teröristlerin faaliyetleri adım adım izleniyor. Daha önceki yıllarda tavuk çiftliği olarak kullanılan ve örgüt mensuplarınca sözde karargâh binası haline getirilen binanın çevresinde kum torbalarıyla mevzilerin kurulduğu görüldü. Öte yandan teröristler köydeki bazı alanları brandalarla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalışıyor.