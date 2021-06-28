Dünya MSB duyurdu Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların teröristlerin bir sızma girişimini daha önlediği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi" bilgisine yer verildi.

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