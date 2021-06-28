MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların teröristlerin bir sızma girişimini daha önlediği belirtildi.
Açıklamada, "Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi" bilgisine yer verildi.
Komandolarımız teröristlerin bir sızma girişimini daha önledi.
Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tzgkmFB2d8
Komandolarımız teröristlerin bir sızma girişimini daha önledi.