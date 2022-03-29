MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin açıklaması şu şekilde:
"Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."
MSB'nin açıklaması şu şekilde:
"Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."
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