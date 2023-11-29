MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'na indi

Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçak El-Ariş Havalimanı'na indi
Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi.
'Çocuk ağırlıklı bir hasta grubu gelecek'
Yaralıların Türkiye'ye nakli ve Gazze'de kurulacak olan sahra hastanelerinin koordinasyonu için Mısır'da bulunan Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz da, El Ariş Havalimanı'nda yaralıların durumu ve sahra hastaneleri hakkında açıklamada bulundu. Yorulmaz, kurulacak sahra hastaneleri için incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, hastanelerin eksiklikleri için Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduklarını bildirdi. Bugün Mısır’a inen uçakla 22 hastayı Türkiye’ye getirmeyi planladıklarını belirten Yorulmaz, "Bu hasta gurubu, çocuk bir ağırlıklı hasta gurubu. Hastalarımız ambulanslarda bekliyor. Uçakla ilgili işlemler bittikten sonra bir an önce hastalarımızı Türkiye'ye yollayacağız. Hastaların içerisinde kollarında ve bacaklarında kırık olan bir de kız bebeği var. Annesiyle birlikte onu da götüreceğiz. Tabii bu hastaların durumlarını Türkiye'deki sağlık ekipleri baştan sona değerlendirecek" dedi.
Hastaların kanser ve travma ağırlıklı olduğunu vurgulayan Yorulmaz, Türkiye'de gerçekleştirilecek tedavileri için de gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.
Bu sabah tahliye ve yardım için havalanmıştı
Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'den tahliye için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağının; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır’a hareket ettiğini duyurdu.
"Gazzeli kardeşlerimizin tahliyesi için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağı; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Mısır’a hareket etti."