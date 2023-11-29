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Dünya

MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'na indi

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:11 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 13:25 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçak El-Ariş Havalimanı'na indi

Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçak El-Ariş Havalimanı'na indi

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi.



Uçakta bulunan yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme, Gazzeli sivillerin tedavisinde kullanılmak üzere uçaktan indirildi.
Uçak, gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Filistinli 22 hasta ve 15 refakatçisini alarak Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de tedavi edilecek hastaların arasında 5 aylık bir bebek de bulunuyor.

'Çocuk ağırlıklı bir hasta grubu gelecek'

Yaralıların Türkiye'ye nakli ve Gazze'de kurulacak olan sahra hastanelerinin koordinasyonu için Mısır'da bulunan Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz da, El Ariş Havalimanı'nda yaralıların durumu ve sahra hastaneleri hakkında açıklamada bulundu. Yorulmaz, kurulacak sahra hastaneleri için incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, hastanelerin eksiklikleri için Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduklarını bildirdi. Bugün Mısır’a inen uçakla 22 hastayı Türkiye’ye getirmeyi planladıklarını belirten Yorulmaz, "Bu hasta gurubu, çocuk bir ağırlıklı hasta gurubu. Hastalarımız ambulanslarda bekliyor. Uçakla ilgili işlemler bittikten sonra bir an önce hastalarımızı Türkiye'ye yollayacağız. Hastaların içerisinde kollarında ve bacaklarında kırık olan bir de kız bebeği var. Annesiyle birlikte onu da götüreceğiz. Tabii bu hastaların durumlarını Türkiye'deki sağlık ekipleri baştan sona değerlendirecek" dedi.


Hastaların kanser ve travma ağırlıklı olduğunu vurgulayan Yorulmaz, Türkiye'de gerçekleştirilecek tedavileri için de gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.


Bu sabah tahliye ve yardım için havalanmıştı

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'den tahliye için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağının; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır’a hareket ettiğini duyurdu.


MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Gazzeli kardeşlerimizin tahliyesi için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağı; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Mısır’a hareket etti."


#MSB
#Gazze
#uçak
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