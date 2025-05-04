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Myanmarlılar en temel ihtiyaçlardan yoksun

Myanmarlılar en temel ihtiyaçlardan yoksun

Dış Haberler
04:004/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, askeri yönetimin saldırıları ve deprem nedeniyle büyük zorlukların yaşandığı Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, insanların gıda, su, barınak, barış ve korumaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da halk, askeri yönetimin baskıları, doğal afetler ve iç çatışmalarla boğuşuyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Volker Türk, Myanmar'da yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, dünya çapında birçok kriz olmasına rağmen Myanmar halkının yaşadığı acının unutulmaması gerektiğini vurguladı. Türk, "28 Mart'taki yıkıcı depremin ardından ilan edilen ateşkese rağmen sivillere uygulanan aralıksız şiddet, savaşan tarafların ülke genelinde çatışmalara gerçek ve kalıcı bir son vermeleri, sivil yönetime geri dönme taahhüdünde bulunmaları ve bunu uygulamaları gerektiğini vurguluyor" dedi.


SALDIRILAR DERHAL DURMALI

Myanmar ordusunun sivillere yönelik tüm saldırıları derhal durdurması gerektiğini dile getiren Türk, depremden sonra ordunun 171'i havadan olmak üzere en az 243 saldırı düzenlediğini ve bu saldırılar nedeniyle 200'den fazla sivilin öldüğünü aktardı. Türk, saldırıların, yıllardır süren çatışmalar nedeniyle halihazırda ağır şekilde kuşatılmış bir nüfusu etkilediğine dikkat çekerek "Myanmar'daki insanların gıdaya, suya, barınağa, barışa ve korumaya ihtiyacı var. Bu kişilerin haklarına ve insani ihtiyaçlarına öncelik vermenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.


5 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Komşu ülkelerde de şiddetli biçimde hissedilen depremler, Myanmar’da büyük yıkıma neden olmuştu. Myanmar'da, ordunun 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasından bu yana, ülkede en az 5 bin 350 sivil öldürüldü ve 3,3 milyondan fazla kişi yerinden edildi.


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