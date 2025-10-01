Yeni Şafak
Nijerya'da tekne alabora oldu: Onlarca ölü ve can kaybı var

Nijerya'da tekne alabora oldu: Onlarca ölü ve can kaybı var

16:071/10/2025, Çarşamba
DHA
Nijerya'da tekne alabora oldu: 26 ölü
Nijerya'da tekne alabora oldu: 26 ölü

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Nijerya'nın Kogi eyaletinin Ibaji bölgesinden Ilushi pazarına gitmek üzere yolcu ve aşırı yük taşıyan bir teknenin, alabora olduğu belirtildi. Kazada 26 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.


Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.



#Nijerya
#tekne
#alabora
