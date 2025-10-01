Nijerya'da tekne alabora oldu: Onlarca ölü ve can kaybı var

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Kogi eyaletinin Ibaji bölgesinden Ilushi pazarına gitmek üzere yolcu ve aşırı yük taşıyan bir teknenin, alabora olduğu belirtildi. Kazada 26 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.