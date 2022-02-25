Dünya Pentagon açıkladı Rus ordusu Ukrayna topraklarına 160tan fazla füze fırlattı
AVRUPA

Pentagon açıkladı: Rus ordusu Ukrayna topraklarına 160'tan fazla füze fırlattı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna’ya 160’tan fazla füze fırlattığını ve kuzeyden ülkeye giren Rus güçlerinin Kiev’e daha da yaklaştığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Pentagon açıkladı: Rus ordusu Ukrayna topraklarına 160tan fazla füze fırlattı
Foto/arşiv

Yetkili, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Rusya’nın Ukrayna’ya önceki geceden beri farklı menzil ve kalibrelerde 160’tan fazla füze fırlattığını açıkladı.

Yetkili, daha önce bu sayıyı 100’den fazla olarak açıkladıklarını ancak hem Rusya’nın gün içinde füze fırlatmaya devam ettiğini hem de ellerindeki bilgileri güncellediklerini ve 160 sayısına ulaştıklarını belirtti.

Kuzeyden Ukrayna’ya giren Rus güçlerinin ne ölçüde hızlı ilerlediğini bilmediklerini belirten yetkili, “Ama Kiev’e daha da yaklaştıklarına inanıyoruz.” dedi.

Yetkili, Rusların Ukrayna'nın başkenti Kiev’e ne kadar sürede ulaşabileceğine ilişkin soruları da yanıtlamadı.

Bu arada, Pentagon Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanı sıra Bükreş Dokuzlusu ülkeleri ile Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın savunma bakanlarıyla görüştüğünü açıkladı.

Kirby, Austin’in NATO müttefikleri ile sürekli bir istişarede olduğunu söyledi.

Austin’in 7 bin ek askerin Almanya’ya gönderilmesine ilişkin emrine de değinen Kirby, bu kuvvetin Almanya’dan başka bölgelere de aktarılabileceğini ifade etti.

Donbas krizi ve Rusya’nın askeri müdahalesi

Ukrayna’da 2014’teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım’ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat ayı itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya’nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak” olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Japonya Rusya'ya yaptırımları genişletti
EKONOMİ
Japonya Rusya'ya yaptırımları genişletti

Dubai'de otelde düşerek yaralanan Milli Okçu Bülent Korkmaz Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM
Dubai'de otelde düşerek yaralanan Milli Okçu Bülent Korkmaz Türkiye'ye getirildi

Zelenskiy'den AB'ye Rusya çağrısı: Doğalgaz ve petrol ambargosu uygulayın
EKONOMİ
Zelenskiy'den AB'ye Rusya çağrısı: Doğalgaz ve petrol ambargosu uygulayın

Çin Ukrayna'daki altı bin vatandaşı için harekete geçti: Ülkeden tahliye edecek
DÜNYA
Çin Ukrayna'daki altı bin vatandaşı için harekete geçti: Ülkeden tahliye edecek
Tedirgin bekleyiş

Tedirgin bekleyiş

​Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi.
160tanfazla füze fırlattı

160'tan
fazla füze fırlattı

​Rus ordusu Ukrayna topraklarında hızla ilerliyor.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Kiev'deki saldırıları Nazi Almanya'sı dönemine benzetti.

Bolsonaro yardımcısının sözlerini eleştirdi.

​Ukrayna'da korkulan oldu. Rusya işgal girişimini başlattı.

​Kriz kışkırtıcılığı yapan Batı, silahlar patlayınca Kiev'i yüzüstü bıraktı.

​Zelenskiy'den AB'ye Rusya çağrısı.

​Putin, soğuk Savaş sonrası belirsizleşen küresel gerçekleri silip süpürdü.

​Zelenskiy: Ukrayna'yı desteklemeye hazır olun.

​Vatandaşlar evlerin bodrumlarına sığınıyor.
Sabotajcılar Kiev'de

Sabotajcılar Kiev'de

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy halkı uyardı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya, Ukrayna yönetimine darbe yapacak.

Montrö Sözleşmesi gereği Rus ve Ukrayna savaş gemileri Türk Boğazlarından geçemez.
Dışişleri: Güvenli yerde kalın

Dışişleri: Güvenli yerde kalın

​Türklerin ülkeden ayrılmaları için gerekli destek sağlanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.