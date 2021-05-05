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Dünya Prens Philipin ölüm nedeni belli oldu Yaşlılık
AVRUPA

Prens Philip'in ölüm nedeni belli oldu: Yaşlılık

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in resmi ölüm nedeni 'yaşlılık' olarak tespit edildi.

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Prens Philipin ölüm nedeni belli oldu: Yaşlılık
Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetmişti.

Geçen ay 99 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in resmi ölüm kaydında ise 'yaşlılık' gerekçesi yer aldı. Philip'in ölümünde hastalık ya da yaralanma gibi başkaca bir neden görülmedi.

  • The Telegraph'ın bildirdiğine göre Philip'in ölüm sertifikası, kraliyet tıbbi hanesine başkanlık eden Sir Huw Thomas tarafından onaylandı.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti
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Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere'de, doktorların uzun süreli gözlemlerine göre sağlığı giderek kötüleşen 80 yaş üstü hastalar için 'yaşlılık' ölüm nedeni olarak listelenebiliyor.

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