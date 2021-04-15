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Dünya Prens Philipin cenaze töreninde üniforma krizi Prensler ne giyecek
AVRUPA

Prens Philip’in cenaze töreninde üniforma krizi: Prensler ne giyecek

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in cenaze töreninde Prens Harry ve Prens Andrew’un törende ne giyeceği merak konusu oldu. İngiltere Kraliyet Ailesi üyelerinin, resmi davet ve törenlere geleneksel olarak sahip oldukları onursal unvanları yansıtan askeri üniformalar ve madalyalar ile katıldıkları fakat Kraliçe’nin oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry’nin bu geleneği yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin Saray içinde tartışmalar olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi İHA
Prens Philip’in cenaze töreninde üniforma krizi: Prensler ne giyecek
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in 2 gün sonra Windsor Kalesi’nde gerçekleştirilecek cenaze töreni için hazırlıklar sürerken, törene katılacak iki önemli konukla ilgili üniforma sorunu gündeme geldi. İngiliz medyasına yansıyan haberlere, İngiltere Kraliyet Ailesi üyelerinin, resmi davet ve törenlere geleneksel olarak sahip oldukları onursal unvanları yansıtan askeri üniformalar ve madalyalar ile katıldıkları fakat Kraliçe’nin oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry’nin bu geleneği yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin Saray içinde tartışmalar olduğu öne sürüldü.

  • Kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry’nin, aynı zamanda unvanlarından da feragat etmesi nedeniyle cenaze törenine üniforma ile katılamayacak olmasının gerilime neden olduğu belirtildi.


“Prens Andrew’un da üniforma giymesi hoş karşılanmıyor”

Prens Andrew’un da cinsel taciz suçlamaları ile tutulduğu cezaevinde intihar eden ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri nedeniyle törende üniforma giymesinin hoş karşılanmadığı iddia edildi. Söz konusu skandallar nedeniyle kraliyet görevlerinden ayrılan fakat askeri unvanlarını koruduğu için üniforma giyme hakkına hala sahip olan Prens Andrew’un, babasının cenazesine askeri üniforma ile katılmak istediği fakat bu durumun kraliyet ailesi içinde hoş karşılanmadığı da öne sürüldü.

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İngiltere'de Prens Philip için 41 pare top atışı yapıldı
İngiltere'de dün Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat ettiği ifade edilen Prens Philip için bugün yerel saatle 12.00'de başlayan 41 pare top atışı yapıldı. Londra Kulesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Prens Philip'i anmak için yapılan top atışının Londra Kulesi'nden başladığı belirtilerek, 'Birleşik Krallık'taki diğer selamlama bataryalarıyla birlikte dakikada bir tur olmak üzere toplam 41 top ateşleniyor' ifadelerine yer verildi.


Kraliçe devreye girdi

Haberlerde ayrıca, İngiltere Kraliçesi’nin, oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry’nin törende askeri üniforma giyip giyemeyeceği konusundaki sorunu çözmek için devreye girdiği de aktarıldı. Buckingham Sarayı’ndan söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklamada gelmezken, haberlerde 94 yaşındaki Kraliçe’nin herhangi bir utançtan kaçınmak amacıyla cenazede hiçbir aile üyesinin üniforma giymemesine karar verdiği öne sürüldü. Kraliçe’nin kararı doğrultusunda kraliyet ailesinin erkek üyelerinin cenazeye takım elbise ile katılmaları bekleniyor.

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Orduda aktif olarak görev yapmış tek aile üyeleri Prens Harry ve Prens Andrew

İngiliz medyasında yer alan iddialara göre, prenslerin aktif olarak orduda görev yapmış tek aile üyeleri olmaları da tartışmayı alevlendirdi. Prens Andrew 1982 yılında Falkland Adaları ihtilafında, Prens Harry ise Afganistan’da aktif olarak görev yapmıştı. Büyükbabasının cenaze törenine Meghan Markle ile evlenirken giydiği üniforma ile katılmak isteyen Prens Harry’nin, kraliyet unvanlarından feragat ettiği için törene üniforması ile katılamayacağının söylendiği ve Afganistan’da iki dönem görev yapan Prens’in bu karar nedeniyle öfkelendiği de iddia ediliyor.
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