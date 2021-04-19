Prens Philip’in cenazesinde Harry ve William’dan iki saatlik görüşme

İngiltere cumartesi günü düzenlenen törenle Prens Philip’i son yolculuğuna uğurlarken, tüm gözler Kraliçe 2. Elizabeth’in yanı sıra ailede büyük bir kaosa neden olan Prens Harry’nin üzerindeydi.

Aile içindeki bazı bireyleri ırkçılıkla suçlayan çiftten, cenaze törenine yalnızca Prens Harry katıldı.

İkinci çocuğuna hamile olan Meghan Markle, doktorlarının tavsiyesi üzerine sağlık nedenlerinden ötürü ABD’de kaldı.

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BUZLAR ERİDİ

Son yaşananlardan sonra ağabeyi Prens William’la da arası iyice açılan Prens Harry, dedesinin cenazesi sonrası buzları eritme fırsatı buldu.

Törende yan yana gelmeyen ikilinin, cenazeden sonra görüştükleri öğrenildi.

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“PRENS BUNU İSTERDİ”

The Times’ın haberine göre Prens Charles, Prens William ve Prens Harry, Oprah röportajından sonra ilk kez Windsor Kalesi’nde iki saatlik bir görüşme yaptı.

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Gazeteye konuşan bir kaynak, “Henüz yolun başı ama bu Prens Philip’in isteyeceği bir şeydi. Harry ve William samimiydi. Herkes gittikten sonra babaları Charles da onlara katıldı.” ifadelerini kullandı.

DOĞUM GÜNÜNE KADAR KALACAK

Prens Harry’nin, cenazeden sonra ne zaman ABD’ye döneceği de merak konusu oldu.

Söz konusu görüşmenin bu durumu etkileyebileceği belirtiliyor.

İngiliz basınına göre Prens Harry, Kraliçe Elizabeth’in 95’inci yaş günü olan çarşamba gününe kadar İngiltere’de kalabilir.