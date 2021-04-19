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Dünya Prens Philipin cenazesinde Harry ve Williamdan iki saatlik görüşme
AVRUPA

Prens Philip’in cenazesinde Harry ve William’dan iki saatlik görüşme

Oprah röportajı sonrası ilişkileri kopma noktasına gelen Prens Harry ve Prens William kardeşler, dedelerinin cenazesinden sonra işleri yoluna koymak için ilk adımı attı.

Haber Merkezi Reuters
Prens Philip’in cenazesinde Harry ve William’dan iki saatlik görüşme
Prens William’la da arası iyice açılan Prens Harry, dedesinin cenazesi sonrası buzları eritme fırsatı buldu.

İngiltere cumartesi günü düzenlenen törenle Prens Philip’i son yolculuğuna uğurlarken, tüm gözler Kraliçe 2. Elizabeth’in yanı sıra ailede büyük bir kaosa neden olan Prens Harry’nin üzerindeydi.

Aile içindeki bazı bireyleri ırkçılıkla suçlayan çiftten, cenaze törenine yalnızca Prens Harry katıldı.

İkinci çocuğuna hamile olan Meghan Markle, doktorlarının tavsiyesi üzerine sağlık nedenlerinden ötürü ABD’de kaldı.

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Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi

BUZLAR ERİDİ

Son yaşananlardan sonra ağabeyi Prens William’la da arası iyice açılan Prens Harry, dedesinin cenazesi sonrası buzları eritme fırsatı buldu.

Törende yan yana gelmeyen ikilinin, cenazeden sonra görüştükleri öğrenildi.

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“PRENS BUNU İSTERDİ”

The Times’ın haberine göre Prens Charles, Prens William ve Prens Harry, Oprah röportajından sonra ilk kez Windsor Kalesi’nde iki saatlik bir görüşme yaptı.

Gazeteye konuşan bir kaynak, “Henüz yolun başı ama bu Prens Philip’in isteyeceği bir şeydi. Harry ve William samimiydi. Herkes gittikten sonra babaları Charles da onlara katıldı.” ifadelerini kullandı.

İngiltere, Prens Philip'e veda etti
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İngiltere, Prens Philip'e veda etti
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip için korona virüs tedbirleri altında cenaze töreni düzenlendi. Prens Philip'in tabutu, St. George Şapeli'ne tasarımına yardımcı olduğu yeşil renkli Land Rover ile getirildi.

DOĞUM GÜNÜNE KADAR KALACAK

Prens Harry’nin, cenazeden sonra ne zaman ABD’ye döneceği de merak konusu oldu.

Söz konusu görüşmenin bu durumu etkileyebileceği belirtiliyor.

İngiliz basınına göre Prens Harry, Kraliçe Elizabeth’in 95’inci yaş günü olan çarşamba gününe kadar İngiltere’de kalabilir.

Prens Philip’in cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor
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Prens Philip’in cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 2 haftalık yas devam ederken, Prens Philip için yarın gerçekleştirilecek cenaze törenine ilişkin hazırlıklar devam ediyor.

İngiltere'de Prens Philip için 41 pare top atışı yapıldı
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İngiltere'de Prens Philip için 41 pare top atışı yapıldı
İngiltere'de dün Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat ettiği ifade edilen Prens Philip için bugün yerel saatle 12.00'de başlayan 41 pare top atışı yapıldı. Londra Kulesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Prens Philip'i anmak için yapılan top atışının Londra Kulesi'nden başladığı belirtilerek, 'Birleşik Krallık'taki diğer selamlama bataryalarıyla birlikte dakikada bir tur olmak üzere toplam 41 top ateşleniyor' ifadelerine yer verildi.


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