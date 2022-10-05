Putin seferberlik için yeni düzenleme içeren kararname imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cuma günü resmen ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki durumun yakın zamanda istikrarlı hale gelmesini beklediklerini belirtti.

KISMİ SEFERBERLİĞE DÜZENLEME

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlikte yaşanan sorunlara da değinen Putin, düzeltmeler içeren bir kararnameyi imzaladığını ve bazı öğrenciler için zorunlu askerliğin erteleneceğini duyurdu.

DÜNYA Putin'den ilhak kararına onay

ASKERLERİN EĞİTİMİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan kısmi seferberlik ilanının ardından teslim olan askerlerin eğitimi devam ediyor Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki Güney Askeri Bölgelerinde ve Avrupa'ya sınırlarının bulunduğu Batı bölgelerinde yoğunlaşan eğitimlerde askerler silahlı eğitim almaya devam ediyor. Ukrayna'nın Donbass bölgesine sınırı bulunan Rostov bölgesindeki eğitim sahasında yedek askerlere tıbbi ve teorik eğitimler de veriliyor. Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi'nde kısmi seferberlik ile askere alınanlar, hafif makineli Kalaşnikov silah, roketatar ve çeşitli silahlarla eğitiliyor. Ülkenin orta kesimindeki Lengrad bölgesinde ise eğitime alınan yedek askerlere silahlı eğitimin yanı sıra tank sürüş ve hedef belirleme eğitimleri veriliyor.

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