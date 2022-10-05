Dünya Putin seferberlik için yeni düzenleme içeren kararname imzaladı
AVRUPA

Putin seferberlik için yeni düzenleme içeren kararname imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus öğretmenlere yaptığı bir konuşmada Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki durumun yakın zamanda istikrarlı hale gelmesini beklediklerini belirtti. Putin ilan edilen 'kısmi seferberlik' için düzeltmeler içeren bir kararname imzaladığını da sözlerine ekledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Putin seferberlik için yeni düzenleme içeren kararname imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cuma günü resmen ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki durumun yakın zamanda istikrarlı hale gelmesini beklediklerini belirtti.

KISMİ SEFERBERLİĞE DÜZENLEME

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlikte yaşanan sorunlara da değinen Putin, düzeltmeler içeren bir kararnameyi imzaladığını ve bazı öğrenciler için zorunlu askerliğin erteleneceğini duyurdu.

Putin'den ilhak kararına onay
DÜNYA
Putin'den ilhak kararına onay

ASKERLERİN EĞİTİMİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan kısmi seferberlik ilanının ardından teslim olan askerlerin eğitimi devam ediyor Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki Güney Askeri Bölgelerinde ve Avrupa'ya sınırlarının bulunduğu Batı bölgelerinde yoğunlaşan eğitimlerde askerler silahlı eğitim almaya devam ediyor. Ukrayna'nın Donbass bölgesine sınırı bulunan Rostov bölgesindeki eğitim sahasında yedek askerlere tıbbi ve teorik eğitimler de veriliyor. Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi'nde kısmi seferberlik ile askere alınanlar, hafif makineli Kalaşnikov silah, roketatar ve çeşitli silahlarla eğitiliyor. Ülkenin orta kesimindeki Lengrad bölgesinde ise eğitime alınan yedek askerlere silahlı eğitimin yanı sıra tank sürüş ve hedef belirleme eğitimleri veriliyor.

Putin: 300 bin ton Rus gübresini ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız
DÜNYA
Putin: 300 bin ton Rus gübresini ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız
Cesedi derede bulundu

Cesedi derede bulundu

​Alzheimer hastası kadın 16 gündür kayıptı.
8 aylık Hayreddinsütten boğulacaktı

8 aylık Hayreddin
sütten boğulacaktı

​Bir saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Bakan Koca duyurdu: Skandal görüntüler sonrası özel hastanenin faaliyeti durduruldu

​37 yaş küçük eşini öldürdü: Katilin evinden çıkanlar şaşırttı.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretamiz içerikler sunan program sonrası yeni gelişme.

​'Kullandıkları taktikleri biliyoruz' diyerek açık açık uyardı.

​WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor: Bir dönem sona erdi.

İki kentin 'kebap' rekabeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.