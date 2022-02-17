Dünya Raflar 1-2 ay içinde düzelecek
ORTADOĞU TÜRKİYE EKONOMİSİ

Raflar 1-2 ay içinde düzelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV indiriminden sonra marketlerdeki fiyatların bir miktar aşağı indiğini ama sıkı teftişe devam edeceklerini söyledi: Öyle veya böyle inecek. Tüm temel gıda ürünlerinde gerekli olanı yapacağız. Şurada 1-2 ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın.

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Ersin Çelik Yeni Şafak
​Raflar 1-2 ay içinde düzelecek
Marketlerde etiket denetimleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e düşürüldüğünü ancak bazı zincir marketlerde fiyat indirimi yapılmadığını ifade eden sorusuna “Bir defa hiç endişeli olmayın. Şu an itibarıyla gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bunları yakın markaja almış durumda” diyerek şöyle devam etti:

FİYATLAR ÖYLE VEYA BÖYLE İNECEK

  • “Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek. Ben Hazine ve Maliye Bakanı’mıza ‘Süratle bunların üzerine gitmeniz gerekiyor’ dedim. Onların patronlarıyla da bizzat Nureddin Bey görüşmek suretiyle bunların üzerine gitmeye ve bir de bunları teftişe devam edeceğiz.

VATANDAŞIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ

Biz devlet olarak temel gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indirdik ama bir de dedik ki ‘Siz de indireceksiniz. Biz nasıl KDV’yi 7 puan indirdiysek, buna ek olarak sizden de burada en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz’ dedik. Bu toplamda 14 puan eder. Onlardan da daha sonra bu istikamette açıklamalar aldık. Şimdi bu devam etmezse biz bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz. Bir defa vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz. Bunların üzerine üzerine gideceğiz. Böylece meyveydi, sebzeydi, hububattı, yumurtaydı, süt ve süt mamulleriydi, aklınıza ne gelirse, tüm temel gıda ürünlerinde gerekli olanı yapacağız. Şurada 1-2 ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın.”

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